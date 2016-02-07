ناکامی یورش ارتش و مزدوران وابسته به آل سعود به شهر «میدی» یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، درگیری ها میان نیروهای یمنی با نظامیان دشمن متجاوز با شدت ادامه دارد.

در همین راستا بنا به گفته منابع نظامی یمنی، نیروهای ارتش و کمیته مردمی در درگیری با سعودی ها در منطقه میدی واقع در استان حجه، ادوات سعودی ها و مزدوران وابسته به آنها را منهدم کردند. همچنین ۵ نفر از سرکرده های وابسته به سعودی ها در این درگیری ها به هلاکت رسیدند. بر اساس این گزارش علي محسن الاحمر که فراری است بر اثر اصابت گلوله به سرش زخمی شد.

همچنین در این درگیری که در شهر ساحلی میدی رخ داد، با وجود بمباران شدید نیروهای دریایی عربستان، به ارتش و مزدوران وابسته به این کشور شکست سنگینی وارد شد.یورش ارتش سعودی و مزدوران به شهر ساحلی میدی با وجود حملات گسترده قایق جنگی دشمن راه به جایی نبرد.

از سوی دیگر عربستان کشته شدن یکی از نظامیان خود در مرزهای جنوبی با یمن را تایید کرد. این فرد بر اثر تیراندازی از داخل اراضی یمن به سوی یکی از گشتی های مرزبانی در منطقه عسیر کشته شد.