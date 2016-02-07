اعتراض رحمتی به عملکرد استقلال/ بحث بر سر صحنه مشکوک و جنحالی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و استقلال اهواز عصر یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و با تساوی یک بر یک به پایان رسید اما شاگردان مظلومی همچنان صدرنشین لیگ برتر باقی ماندند. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* سیدمهدی رحمتی از بازی هم‌تیمی‌هایش راضی نبود و اعتقاد داشت بازیکنان استقلال در دقایق پایانی احساسی بازی می کنند.

* در حالی که برهانی روز گذشته از لیست ۱۸ نفره خط خورده بود، در پایان دیدار توسط هواداران استقلال مورد تشویق قرار گرفت.

* تعدادی از هواداران از عملکرد مظلومی راضی نبوده و با فریاد اعتراض خود را به سرمربی استقلال نشان دادند.

* پس از اتمام بازی تعدادی از هواداران از ورزشگاه خارج نمی شدند و از این نتیجه ناراضی بودند که با راهنمایی ماموران انتظامی از ورزشگاه خارج شدند.

* هواداران استقلال از عملکرد مسئولین تیم راضی نبوده و از اینکه در فصل نقل و انتقالات نتوانستند بازیکنان خوبی را جذب کنند، گلایه داشتند.

* بازیکنان استقلال اهواز در پایان بازی اعتقاد داشتند ضربه ای که طالب ریکانی زد و طالب لو دفع کرد از خط دروازه عبور کرده است.