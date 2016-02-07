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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۰۰

تساوی پرحاشیه آبی های تهران و اهواز؛

اعتراض رحمتی به عملکرد استقلال/ بحث بر سر صحنه مشکوک و جنحالی

اعتراض رحمتی به عملکرد استقلال/ بحث بر سر صحنه مشکوک و جنحالی

دروازه‌بان آبی پوشان که از جایگاه ویژه دیدار برابر همنام اهوازی را تماشا می کرد به عملکرد هم تیمی هایش اعتراض داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و استقلال اهواز عصر یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و با تساوی یک بر یک به پایان رسید اما شاگردان مظلومی همچنان صدرنشین لیگ برتر باقی ماندند. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* سیدمهدی رحمتی از بازی هم‌تیمی‌هایش راضی نبود و اعتقاد داشت بازیکنان استقلال در دقایق پایانی احساسی بازی می کنند.

* در حالی که برهانی روز گذشته از لیست ۱۸ نفره خط خورده بود، در پایان دیدار توسط هواداران استقلال مورد تشویق قرار گرفت.

* تعدادی از هواداران از عملکرد مظلومی راضی نبوده و با فریاد اعتراض خود را به سرمربی استقلال نشان دادند.

* پس از اتمام بازی تعدادی از هواداران از ورزشگاه خارج نمی شدند و از این نتیجه ناراضی بودند که با راهنمایی ماموران انتظامی از ورزشگاه خارج شدند.

* هواداران استقلال از عملکرد مسئولین تیم راضی نبوده و از اینکه در فصل نقل و انتقالات نتوانستند بازیکنان خوبی را جذب کنند، گلایه داشتند.

* بازیکنان استقلال اهواز در پایان بازی اعتقاد داشتند ضربه ای که طالب ریکانی زد و طالب لو دفع کرد از خط دروازه عبور کرده است.

کد مطلب 3044539

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