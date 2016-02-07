  1. جامعه
  2. شهری
۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۱۲

در دویست و سی و پنجمین جلسه شورا:

فعالیت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای ۸ سال آینده تمدید شد

فعالیت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای ۸ سال آینده تمدید شد

با تشکیل مجمع عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به صورت فوق العاده مدت فعالیت این شرکت برای ۸سال دیگر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به منظور تمدید فعالیت شرکت واحد و اصلاح ماده چهارم اساسنامه شرکت به صورت فوق العاده در جریان دویست و سی وپنجمین جلسه شورا برگذار شد.

علی رضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان برگزاری مجمع عمومی شرکت واحد با اشاره پایان یافتن مدت فعالیت این شرکت در شانزدهم بهمن سال جاری اظهار داشت: در زمان تصویب قانون تاسیس این شرکت در ۱۶ بهمن سال ۱۳۳۱ مقرر می شود که مدت فعالیت این شرکت می تواند زیر ۸ سال باشد و در پایان هر دوره برای تمدید فعالیت، مجمع عمومی شرکت باید تصمیم گیری کند.

دبیر خاطر نشان کرد: در دوره قبلی شورا برای تمدید مهلت فعالیت شرکت به مدت ۴ سال رای گیری شده بود که این تاریخ به اتمام رسیده است البته مدت تعیین شده می تواند ۴ سال و یا ۸ سال باشد که پیشنهاد کمیسیون ۸ سال است.

وی طی پیشنهادی اظهار داشت: از آنجایی که از سال ۳۱ تا کنون در پایان هر دوره فعالیت این شرکت تمدید شده و به یک شرکت با فعالیت دائمی تبدیل شده است پیشنهاد می شود طی طرحی پیشنهادی از سوی شورای عالی استانها به مجلس این قانون اصلاح شده و فعالیت شرکت به صورت دائمی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران و شورای عالی استانها با پذیرش این پیشنهاد اظهار داشت که این موضوع از طریق شورای عالی استانها پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 3044541
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها