فعالیت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای ۸ سال آینده تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به منظور تمدید فعالیت شرکت واحد و اصلاح ماده چهارم اساسنامه شرکت به صورت فوق العاده در جریان دویست و سی وپنجمین جلسه شورا برگذار شد.

علی رضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان برگزاری مجمع عمومی شرکت واحد با اشاره پایان یافتن مدت فعالیت این شرکت در شانزدهم بهمن سال جاری اظهار داشت: در زمان تصویب قانون تاسیس این شرکت در ۱۶ بهمن سال ۱۳۳۱ مقرر می شود که مدت فعالیت این شرکت می تواند زیر ۸ سال باشد و در پایان هر دوره برای تمدید فعالیت، مجمع عمومی شرکت باید تصمیم گیری کند.



دبیر خاطر نشان کرد: در دوره قبلی شورا برای تمدید مهلت فعالیت شرکت به مدت ۴ سال رای گیری شده بود که این تاریخ به اتمام رسیده است البته مدت تعیین شده می تواند ۴ سال و یا ۸ سال باشد که پیشنهاد کمیسیون ۸ سال است.



وی طی پیشنهادی اظهار داشت: از آنجایی که از سال ۳۱ تا کنون در پایان هر دوره فعالیت این شرکت تمدید شده و به یک شرکت با فعالیت دائمی تبدیل شده است پیشنهاد می شود طی طرحی پیشنهادی از سوی شورای عالی استانها به مجلس این قانون اصلاح شده و فعالیت شرکت به صورت دائمی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.



مهدی چمران رییس شورای شهر تهران و شورای عالی استانها با پذیرش این پیشنهاد اظهار داشت که این موضوع از طریق شورای عالی استانها پیگیری خواهد شد.