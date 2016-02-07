به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر توفیق در مراسم امضای تفاهم نامه دو جانبه همکاری آموزشی، پژوهشی و فناوری بین وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت و دانشگاه پیام نور گفت: در بخش معدن قانونگذار اجازه داده است که ۱۰ درصد از سود دولتی را با عقد قرارداد با مراکز آموزشی و پژوهشی صرف کنند.

وی اضافه کرد : بخش تجارت کمی عقب افتاده است و دانشکده های بازرگانی و مدیریت ظرفیتها و توانایی هایی دارند که روی آن هم باید کار شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، هدف از امضای این تفاهم نامه را توسعه ارتباطات در صنعت با مراکز آموزشی و دانشگاه پیام نور عنوان کرد و گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه در حال شکل گیری است و ما با وزارت علوم توافق کردیم که بگوییم با هم شریک هستیم و درهمکاری و ارتباط صنعت و دانشگاه یک قدم پیش رفته ایم.

توفیق افزود: حدود ۳۰ درصد GDP و ۳۰ درصد اشتغال کشور در بخش صنعت کشور است و این در حالی است که سالانه تعداد زیادی دانشجو فارغ التحصیل می شوند که بخشی خود کارآفرینی می کنند و بخشی را نیز صنعت باید اشتغال ایجاد کند، ضمن اینکه نخبگان کشور باید زمینه اشتغال را ایجاد کنند و ما در وزارتنخانه باید این زمینه را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: ما با دانشگاههای مختلف کشور ارتباط داریم و کار خوبی که انجام شده این است که برای ارتقای اساتید باید فعالیتی خارج از سیستم آموزشی انجام شود و در این سو وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت باید زمینه را فراهم کند.