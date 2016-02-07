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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۱۲

ارتباط صنعت و دانشگاه در حال شکل گیری است

ارتباط صنعت و دانشگاه در حال شکل گیری است

معاون وزیر صنعت اعلام کرد: واحدهای تولیدی می توانند از سال ۹۵ حدود ۱۰درصد از مالیات ابرازی را صرف کارهای تحقیقاتی کنندو حتما با مراکز آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم قرارداد ببندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر توفیق در مراسم امضای تفاهم نامه دو جانبه همکاری آموزشی، پژوهشی و فناوری بین وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت و دانشگاه پیام نور گفت: در بخش معدن قانونگذار اجازه داده است که ۱۰ درصد از سود دولتی را با عقد قرارداد با مراکز آموزشی و پژوهشی صرف کنند.  

وی اضافه کرد : بخش تجارت کمی عقب افتاده است و دانشکده های بازرگانی و مدیریت ظرفیتها و توانایی هایی دارند که روی آن هم باید کار شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، هدف از امضای این تفاهم نامه را توسعه ارتباطات در صنعت با مراکز آموزشی و دانشگاه پیام نور عنوان کرد و گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه در حال شکل گیری است و ما با وزارت علوم توافق کردیم که بگوییم با هم شریک هستیم و درهمکاری و ارتباط صنعت و دانشگاه یک قدم پیش رفته ایم.  

توفیق افزود: حدود ۳۰ درصد GDP  و ۳۰ درصد اشتغال کشور  در بخش صنعت کشور است و این در حالی است که سالانه تعداد زیادی دانشجو فارغ التحصیل می شوند  که بخشی خود کارآفرینی می کنند و بخشی را نیز صنعت باید اشتغال ایجاد کند، ضمن اینکه نخبگان کشور باید زمینه اشتغال را ایجاد کنند و ما در وزارتنخانه باید این زمینه را فراهم کنیم.  

وی ادامه داد: ما با دانشگاههای مختلف کشور ارتباط داریم و کار خوبی که انجام شده این است که برای ارتقای اساتید باید فعالیتی خارج از سیستم آموزشی انجام شود و در این سو وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت باید زمینه را فراهم کند.

کد مطلب 3044542

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