خطر تحریف دوران دفاع مقدس تهدید جدی نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از هفت عنوان کتاب تازه منتشر شده دفاع مقدس با حضور سردار مقدم فر مشاور فرهنگی فرماندهی کل سپاه، سردار امیر آقایی فرمانده بسیج ارتش، لاله افتخاری رئیس فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس شورای اسلامی، سردار ذوالقدر جانشین فرمانده سپاه حضرت محمدرسول الله (ص)، سردار محسن کاظمینی فرمانده سپاه حضرت محمدرسول الله(ص) تهران بزرگ، محسن پیرهادی عضو شورای اسلامی شهر تهران و مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران و همسر شهید مدافع حرم شهید سعید سیاح طاهری در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

در این مراسم حمیدرضا مقدم فر، مشاور فرمانده کل سپاه با بیان آن که بیعت با انقلاب بیعت با اسلام زمان پیامبر است اظهار داشت: انقلاب اسلامی متصل به انقلاب پیامبر است، برای همین می‌توان در راه آن به جبهه رفت و اگر در آنجا کشته شد، به مقام شهادت خواهیم رسید.

وی اضافه کرد: این مساله نشانه عظمت انقلاب اسلامی است. معمولا دوران سختی‌ها و رنج‌های کشورها دورانی است که در آن افتخارات تجلی پیدا می کند و زمانی که هنرمندان و نویسندگان بخواهند آثار هنری داشته باشند، آن دوران مهم ترین دوران است و آنان با شیرینی بسیار این سختی‌ها را قلم می‌زنند.

امروز در کشور ما خطر تحریف دوران دفاع مقدس همانند تحریف مکتب امام تهدید جدی نظام است و ما با خطر تحریف دفاع مقدس مواجه هستیم و این مساله رسالت آنهایی که دوران دفاع مقدس را تبیین می‌کنند زیاد می‌کند. چرا که این عزیزان می‌توانند علاوه بر جنبه‌های ترویجی فرهنگ دفاع مقدس، مانع تحریف آن شوند.

مقدم‌فر خاطرنشان کرد: روایتگری دفاع مقدس معجزه انقلاب اسلامی است و همین موضوع یکی دیگر از افتخارات انقلاب ما را تشکیل داده است. در حقیقت راویان دفاع مقدس و کسانی که معارف آن را زنده می‌کنند، جهاد کبیر دارند. از سوی دیگر آنهایی که جهاد اکبر و اصغر انجام می‌دهند نیز تقوا‌، پاکی‌ و صیانت نفس دارند.

مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به خطری که در عرصه فرهنگی و سیاسی وجود دارد خاطرنشان کرد: با جریانی مواجهیم که در عرصه سیاسی و فرهنگی ناشناختگی آن باعث بروز مشکلاتی برای نظام بوده است. آن هم خصوصیات جریان انقلابی است. ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز در عرصه سیاسی و فرهنگی کلاه سرمان رفته است. یک زمان طیف‌ها را به چپی و راستی تقسیم کردند. طیف چپی امروز نیز نگاهش به آمریکا است، بعد از آن روحانیتی و روحانیونی را مطرح کردند. از سوی دیگر افراطی‌ها و معتدل‌ها‌، تندروها و رادیکال‌ها را نیز در دسته‌بندی‌های خود عنوان کردند. و این آرایشی است که تا به امروز کشور ما را معطل کرده است.

وی ادامه داد: مساله اصلی جریان انقلابی و ضدانقلابی است، اگر این جریان را به درستی معرفی می‌کردیم فتنه 88 رخ نمی‌داد و ما موظیم خصوصیات جریان انقلابی را بیان کنیم.

مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه در ادامه سخنانش، با انتقاد از دفتر حفظ و نشر ‌آثار امام (ره) تصریح کرد: جریان انقلابی خود باید ملتزم به حرف امام و ولایت فقیه باشد، اما متاسفانه امروز شاهد هستیم که دفتر حفظ و نشر ‌آثار امام که خودش باید حافظ آثار امام(ره) باشد، خودش از تحریف‌کنندگان مکتب امام است و گاهی با سکوتش بر این جریان دامن می‌زند.

وی تاکید کرد: جریان انقلابی ملتزم به مکتب امام‌، ضد آمریکا و استکبار است. جریان انقلابی هم اصلاح‌طلب است و هم اصولگرا.

مقدم‌فر در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: اکنون جریان انقلابی باید پرچم دفاع از معارف دفاع مقدس را باید بردارد، کسانی که قلم دارند، باید دفاع کنند و جامعه نباید دچار تحریف و فتنه 88 شود. در حقیقت جریان 88؛‌ جریان فریب بود. ما باید از دفاع مقدس صد‌ها سال فیلم بسازیم و کتاب بنویسیم. یادم می‌آید اولین‌بار که به جبهه رفتم، همراه شهید حاج حسن تهرانی مقدم بودم که در آن زمان آبادان در محاصره بود. حاج حسن در آن موقع گفت: این صحنه‌ها باید ثبت شوند تا مردم با آنها زندگی و راه‌شان را پیدا کنند.

در این مراسم سردار احمد ذوالقدر جانشین سپاه حضرت محمد رسول الله(ص)، نیز در سخنانی گفت: امروز طلیعه و نور انقلاب اسلامی همه عدالت خواهان جهان را گرفته است.

ذوالقدر افزود: امروز ده‌ها نقطه در جهان از جمله یمن و نیجریه از آزادی انقلاب اسلامی الگو گرفتند، بسیاری از مسلمانان و آزادی خواهان کشورهای دور آرزومندند که نظام بر پایه اسلام را ایجاد کنند به همین سبب خون شهدا سبب پایداری انقلاب اسلامی ایران شده است.

جانشین سپاه حضرت محمد رسول الله(ص)، تصریح کرد: سپاه حضرت رسول(ص) افتخار دارد که در بسیاری صحنه‌ها از جمله در صحنه کتاب و جمع آوری اسناد شفاهی دفاع مقدس پیشتاز است، افزون بر آن کتاب‌های چاپ موسسه را به سه زبان زنده دنیا عربی، انگلیسی و فرانسوی ترجمه شده است، وقتی این کتاب ها را نقاط دیگر دنیا رفت استقبال فراوانی از آن شد.

وی ادامه داد: همان کسانی که روز در صحنه نظامی مقابل دشمن بودند امروز در صحنه قلم زدن به پیکار با دشمن پرداختند. امروز این ما هستیم که روزی خوار شهدا هستیم و زننده بودن آنها را لمس می‌کنیم، بنابراین این پاسداشت ها و نوشتن‌ها حاصل فراوانی دارد، اگر می‌شد شهد را بیاوریم به قدر و منزلت او پی می‌بردیم.

سردار ذوالقدر گفت: جوهر قلم عالم بالاتر از خون شهید است زیرا این شهید را می‌سازد و راه او را ترویج می‌دهد، امروز بسیاری از نوشته ها به نام دفاع مقدس، عملیات یا گردان و غیره نوشته می‌شود با آنچه باید باشد بسیار فاصله دارد.

وی عنوان کرد: امروز زیاد هستند جوانانی که دو روز از عقد او گذشته برای مستشاری به سوریه رفته و شهید شده یا جوانی که شهید شد و بعد از دو ماه فرزند او به دنیا آمده است بنابراین نسل جدید این ظرفیت را دارد و ما باید با نوشته قلم، فیلم، کتاب، قصه، بیان و گفتن روح شهادت طلبی و مقاومت را در نسل جدید بدمیم.

»حبیب؛ تولدی دیگر» به قلم سردار گلعلی بابایی، «کتاب 1904؛ سرگذشت مجید زادبود»، «بر فراز بلند» به قلم احسان احمدی، «از شوق پر کشیدن» به قلم لیلا خجسته راد، «نجوای شبانه هور» به قلم فائزه شکیبا، «نیروی کاک احمد» به قلم سارا دستمالچیان و «عمو ابراهیم» با تصویرگری محدّثه آقاجانی کتاب‌هایی بودند که در این مراسم رونمایی شدند.

همچنین در این مراسم از همسر شهید مدافع حرم شهید سیاح طاهری نیز تجلیل به عمل آمد.