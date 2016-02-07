موضع وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بازی در ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدنصرالله سجادی درباره نشست عصر امروز در وزارت ورزش پیرامون شکایت عربستان ار ایران بیان کرد: این نشست با حضور معاون وزارت خارجه و برخی معاونان این وزارت و نیز مسئولان فدراسیون فوتبال برگزار شد تا درباره اظهارات غیرقانونی مسئولان عربستانی به بحث بررسی بپردازیم. در این نشست مقرر شد با شورای المپیک آسیا، فیفا و کنفدراسیون آسیا هم مکاتبه انجام گیرد و هم حضوری جلساتی داشته باشیم.

وی ادامه داد: ما برای میزبانی مشکلی نداریم و امنیت لازم را برای بازی در داخل کشور داریم. حتی چند ماه قبل از سوی فیفا مقرر شد که سوریه، عراق و افغانستان در ایران بازی کنند که بر امنیت ایران دلالت دارد. موضع قاطع وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال ایران این است که بازی باید در ایران برگزار شود.

سجادی در پاسخ به این سوال که اگر کنفدراسیون آسیا رای به بازی در کشور ثالث بدهد، موضع ایران چه خواهد بود، گفت: ما قطعا تمام تلاش خود را می کنیم که این اتفاق رخ ندهد ولی از جریانی که در کنفدراسیون آسیا وحود دارد باخبر هستیم. اگر AFC چنین نظری بدهد آنوقت تصمیم گیری خواهیم کرد و موضع خود را اعلام می کنیم.