سران طوایف با تیراندازی در مراسم مقابله کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین کهیایی ظهر یکشنبه در نشست شیوخ، سران طوائف و متنفذین با مسئولان در محل ستاد فرماندهی انتظامی آبادان با بیان اینکه اقدامات مناسبی از سوی شورای تامین و در راس آن فرمانداری و دادستانی برای تسهیل امور شهروندان انجام شده، گفت: شیوخ می توانند در زمینه تامین و پایداری امنیت و کنترل تیراندازیها در مراسمات عزاداری و عروسی پیش قدم شوند و اقدامات موثری را به انجام برسانند.

وی افزود: بسیاری از مواردی که شاید زمانی در طوایف به عنوان یک رسم دنبال می شد برای نسلهای آینده قابل قبول نیست که تیراندازی در مراسم از جمله آنها است.

کهیایی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شیوخ و بزرگان طوایف در زمینه تامین امنیت برای تمامی مردم تصریح کرد: شیوخ و بزرگان طوایف در زمینه تامین امنیت و کمک به پایداری آن جزء سرمایه های مملکت هستند.

فرمانده نیروی انتظامی آبادان یادآور شد: عدم توجه به پدیده های اجتماعی و مسائل مختلف ممکن است به ناهنجاری اجتماعی تبدل شود به همین دلیل بایستی این تفکر را در کل جامعه ترویج داد که برخورداری از امینت، آرامش و آسایش به عنوان یک پیش نیاز اساسی و اصلی بایستی همواره مدنظر عموم قرار داشته باشد.

کهیایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هم افزایی و همکاری در مباحث مختلف می تواند در زمینه ایجاد فضای کار و فعالیت بهتر و ثمر بخش تر مفید باشد، گفت: به روسای کلانتریها گفته شده که در صورت مشاهده موارد مختلف حتی اگر آن مسئله در حیطه اختیارات پلیس نباشد اما موارد را جهت آگاهی سایر ارگانهای مرتبط به آن موضوع به صورت کتبی به آنان اطلاع دهند ضمن آنکه رونوشتی از آن را در نیز اختیار فرمانداری و دادستانی قرار می دهند.

وی افزود: در بحث انتظامی با استناد به گزارشات شورای تامین حدود ۸۵ درصد از جرائم حادث شده در شهرستان کشف می شود.

فرمانده نیروی انتظامی آبادان از فقر، بیکاری، اعتیاد و اصول شهرسازی به عنوان برخی از دلائل بروز جرم نام برد و اظهار کرد: در این راستا کشف جرائم جزء وظایف اصلی پلیس به شمار می رود به همین دلیل موظفیم تا در این زمینه به خوبی عمل کنیم.

وی تصریح کرد: در راستای توانمندسازی نیروهای پلیس برنامه ریزیها و اقدامات موثری در زمینه های مختلفی همچون انجام بازجویی های فنی، کنترل مجرمان، اشرافیت بر امور آنان و نگاهی که بایستی به جرم و جرم شناسی داشته باشیم به انجام رسیده است.