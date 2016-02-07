انقلاب اسلامی عرصه را برای پیشرفت زنان فراهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر یکشنبه در دیدار با بانوان مشاور استان، اظهار کرد: وقتی به گذشته و قبل از انقلاب نگاه می کنیم یکی از اتفاقات کشف حجاب بود. اولین کاری که رضاخان برای تحول انحرافی خود تحت عنوان آزادی زنان انجام داد کشف حجاب بود.

وی افزود: این حکایت از دو مطلب دارد. یکی این که زنان نقش حساسی در جامعه دارند و دوم این که حجاب مساله مهمی است. معلوم است حجاب خیلی مهم بوده که رضاخان به دستور اربابان خودش برای تحول از خانم ها شروع می کند، آن هم با کشف

آیت الله نورمفدی با بیان یان که نکته دوم این است که حجاب مانعی بوده برای اهداف آن ها، تصریح کرد: دوران بعد از رضاخان هم همین سیاست را ادامه دادند اما به شکل دیگر. در زمان رضاخان پلیس به خیابان می آمد و با کتک و زندان چادر رازا سر زنان می کشیدند. اما پسرش به روش های نرم می خواست این کار را انجام دهد.

نماینده مردم گلستان در خبرگان رهبری، خاطرنشان کرد: آن زمان حزب رستاخیز بود. رئیس ساواک به دبیرکل حزب رستاخیز دستور می دهد که به جوانان این حزب در دانشگاه ها دستور بدهد که چادری ها را با عبارتی همچون کلاغ سیاه یا کفن سیاه مسخره کنند. این ها همه نشانه است و باید در باره این ها فکر کرد. رضاخان به دستور اربابان خودش که دنبال منافع خودشان بودند، عمل می کرد.

آیت الله نورمفیدی بیان کرد: آن زمان قانونی را تصویب کردند که در مجلس قسم به قرآن حذف شود. قید اسلام را هم برای کاندیداها حذف کرده بودند و از طرفی به زن ها هم امکان را دادند. امام (ره) آن زمان با این موضوع مخالف کرد اما گفتند امام مخالف آزادی زن است.

وی ادامه داد: آن ها گفتند امام (ره) مخالف با آزادی زن ها و حضور زن در جامعه است اما ایشان جواب دادند با وضعی که شما ایجاد کرده اید مخالفیم نه پیشرفت زنان. منطق امام (ره) این بود که می خواهند زن را به مسیر دیگری ببرند. امام (ره) در انقلاب از حضور زنان در پیروزی انقلاب و حضور شانه به شانه آن ها در کنار مردان سخن گفت.

امام جمعه گرگان خاطرنشان کرد: زنان پس از انقلاب وارد عرصه های مختلف دانشگاهی و اجرایی و تصمیم ساز کشور شدند و اخیرا هم درباره حضور زنان در مجلس خبرگان گمانه زنی شد تا اگر شرایط لازم را داشته باشند خانم ها وارد شوند و حتی عده ای شرکت کردند.

وی تصریح کرد: مهمترین نقش خانم ها در خانواده و شخصیت سازی اجتماع است. جامعه را انسان های توسعه یافته می سازند و انسان های توسعه یافته را خانم ها می سازند. همه ما در آغوش مادران تربیت شدیم و ارتباط بیشتری با مادر داشته ایم. نقش مادر در شخصیت سازی انسان ها بیشتر است.

وی بیان کرد: اسلام و همه تحقیقات پزشکی تاکید دارد فرزند با شیر مادر تغذیه شود. وقتی کودک از شیر مادر تغذیه می کند ضربان قلب او در کودک تاثیر می گذارد. می گویند اولین صدایی که به گوش کودک بخورد اذان باشد.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: روحیات، شخصیت، کرامت و بزرگواری مادر در کودک تاثیر می گذارد. مملکت وزیر اقتصاد می خواهد، وزیر آموزش پرورش می خواهد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی می خواهد. خانه هم مانند کشور نیازمند کسی است که برای زندگی ها برنامه ریزی کند. حال چه کسی این نقش را باید ایفا کند. مرد که مشغول کار و درآمد است، گرچه زن ها هم درآمد دارند امروزه و البته باید توجه کنند درآمد نباید زن را از هدف اصلی خود دور کند، اما این نقش وزاری اقتصادی را در خانواده زن می تواند ایفا کند.

وی ادامه داد: حرف ها، اخلاق ها و رفتارهای ما در کودک تاثیرگذار است. امروزه همه از جامعه گله داریم اما باید پرسید خودمان برای جامعه چه کاری انجام داده ایم. روزی خانمی از طرف بانوان به پیش پیامبر (ص) رفت و گفت که مردها به میدان نبرد می روند ولی ما از ثواب جهاد محرومیم. پیامبر جهاد زن این است که خانه را بتواند خوب اداره کند. به نظر من رئیس جمهور و مسئول برنامه بودجه خانواده زن است.