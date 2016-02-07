به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی غروب یکشنبه در مراسم گشایش یازدهمین نمایشگاه کتاب استان قم که با حضور آیت الله جعفر سبحانی، آیت الله مقتدایی و جمعی از مولفان، محققان و ناشران در مصلی قدس قم برگزار شد، با بیان اینکه نمایشگاه کتاب یک رویداد فرهنگی مهم برای کشور است، گفت: تسهیل گردش کار کتاب در استان‌های کشور و حضور پررنگ ناشران در نمایشگاه‌های مختلف نشانه بلوغ فکری و فرهنگی جامعه است.

وی با اشاره به اینکه شرایط نشر مناسب نیست، گفت: فعالان حوزه نشر از اقشار فرهیخته و نجیب صنوف مختلف هستند اما وضعیت نامناسب نشر آنها را در تنگنا قرار داده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از نبود گردش کار مناسب در حوزه نشر ابراز تأسف کرد و افزود: ناشران به رغم اینکه از برخی از معافیت‌ها برخوردارند اما نیاز به حمایت جدی تر و بیشتری دارند.

ضرورت توسعه بر پایه دانایی محوری

لاریجانی مهمترین دلیل نابه سامانی حوزه نشر را برگرفته از اوضاع اقتصادی کشور دانست و گفت: هزینه‌های بالای زندگی و رکود اقتصادی سبد هزینه کرد در حوزه فرهنگ و کتاب را در میان مردم به شدت کاهش داده است.

وی با تأکید براینکه کاهش کتابخوانی سبب اختلال در سطوح فکری و فرهنگی جامعه می‌شود اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته اصل و بنای رشد یافتگی توسعه بر پایه دانایی محوری است.

رئیس قوه مقننه کاهش کتاب خوانی در جامعه را هشدار دهنده دانست و افزود: اگر از شرایط رفع تحریم‌ها درست استفاده شود و اوضاع اقتصادی سامان یابد می‌تواند در رشد و توسعه کتاب تاثیر بسزایی داشته باشد.

لاریجانی در ادامه به تشریح برخی دیگر از مسائل اصلی کاهش کتاب خوانی و رکود حوزه پرداخت و گفت: عدم تداوم و شکل گیری مناسب زنجیره توزیع کتاب، نبود بستر مناسب برای صادرات و عدم توسعه صنایع جانبی صنعت نشر از جمله عوامل توسعه نیافتگی صنعت نشر و کتاب است.

وی برگزاری نمایشگاه‌ها را امری موثر دانست و گفت: برگزاری نمایشگاه‌ها تأثیر خوبی دارد اما چون دائمی نیست اثر موقت می‌گذارد.

قم باید قطب صادرات معارف دینی باشد

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کتاب استقبال کرد و گفت: پختگی و تکامل این پیشنهاد می‌تواند مجلس را برای حمایت ترغیب کند.

وی با بیان اینکه باید از جایگاه معنوی قم به عنوان نشردهنده معارف اسلامی استفاده بهینه شود، گفت: دنیای امروز تشنه معارف الهی است و قم به عنوان پیشقراول باید در حوزه نشر و صادرات کتب معارف اسلامی فعالیت و پویایی بیشتری داشته باشد.

لاریجانی نشر معارف دینی را فرصتی برای ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی معرفی کرد و گفت: کتب تولیدی در حوزه معارف دینی از لحاظ صحافی، چاپ و موارد ظاهری باید آنچنان جذاب باشد که مورد استقبال کشورهای همسایه قرار بگیرد.

وی با تأکید براینکه حوزه نشر برای خودنمایی در جهان اسلام رقبای جدی دارد، گفت: اگر پیشنهادی مناسب در زمینه صادرات کتب صورت پذیرد می‌توان بهره برداری‌های خوبی از صندوق توسعه ملی انجام داد.

رئیس قوه مقننه انتشار کتاب‌های عربی زبان را یکی از مشوق‌های صادراتی عنوان کرد و گفت: توسعه صنایع جانبی و سخت افرازی صنعت نشر می‌تواند به پیشرفت صادرات نشر کمک شایانی کند.