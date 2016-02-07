مطالبات معوقه تامین اجتماعی هرمزگان ۶۴۸ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید فاضل حیدری بلوکی یکشنبه شب در پنجمین همایش تکریم از کارفرمایان نمونه تامین اجتماعی استان هرمزگان با بیان اینکه میزان برخورداری افراد جامعه از خدمات تامین اجتماعی به عنوان شاخص توسعه یافتگی محسوب می شود، عنوان کرد: در دولت تدبیر و امید اقدامات موثری در راستای رضایتمندی مخاطبین سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته و بیش از نیمی از آحاد ملت در خانواده این سازمان عضو هستند.

وی ادامه داد: نزدیک به ۵۶ درصد جمعیت هرمزگان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و ارائه خدمات غیرحضوری از اقدامات مهم این سازمان بوده و در سطح استان حدود ۴۰ هزار مراجعه در شعب سازمان تامین اجتماعی با پیاده سازی این برنامه ها کاهش یافته است.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان افزود: حرکت سازمان تامین اجتماعی در راستای شعار اصلی آن یعنی قانونمداری، پاسخگویی و پاکدستی است و این سازمان با کاهش بیش از شش هزار شکایت و درخواست در دیوان عدالت اداری توانسته رتبه اول کشور را داشته باشد.

حیدری با بیان اینکه در دوران تحریم حتی یک روز تاخیر در پرداخت مستمری حقوق بگیران سازمان تامین اجتماعی نداشتیم، اظهار داشت: در سطح استان هرمزگان ۱۶ شعبه اصلی و هشت شعبه اقماری و دو کارگزاری تامین اجتماعی داریم و درخواست افزایش کارگزاری ها را داشته ایم.

وی گفت: در ۹ ماه نخست سال جاری بالغ بر ۲۴۵ میلیارد تومان به مخاطبان سازمان تامین اجتماعی در استان هرمزگان پرداخت شد و حدود ۶۴۸ میلیارد تومان مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دستگاه های اجرایی، شرکت ها و صنایع در سطح استان هرمزگان است.