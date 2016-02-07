نمایشگاه کتاب و نقاشی در دانشگاه آزاد شهرستان هرسین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه همزمان با دهه مبارک فجر نمایشگاه کتاب و نقاشی با محوریت انقلاب اسلامی ایران و با حضور مسئولان در دانشگاه آزاد هرسین افتتاح شد.
معاون فرماندار هرسین در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: نويسندگان و هنرمندان ظرفيت مهمی در راستای حفظ و تبيين دستاوردهای انقلاب و امام(ره) درحوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سياسی محسوب میشوند و آثار الهام بخش هنرمندان ابزار مناسبی برای مقابله با آفتهای انقلاب و تهاجمات فرهنگي كه پیشرو نسلهای جديد میباشد.
نجف میرزاحسینی آثار فرهنگی و هنری را يادآور رويدادهای تاريخی دوران انقلاب و ادامه دهنده نهضت انقلاب اسلامی دانست و گفت: تقويت جايگاه و ارزشهای انقلاب و تبيين دستاوردهای آن باید برجسته شود و به عنوان حركت فرهنگی مهم در راستای فرامين مقام معظم رهبری استمرار داشته باشد.
وی با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر ابراز امیدواری کرد: دانشجویان و اساتید و فعالان فرهنگی فعالیتهای خود را در جهت گفتمان انقلاب قرار دهند.
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