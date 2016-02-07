به گزارش خبرنگار مهر، جافر وفایی عصر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر خرم آباد با انتقاد از عملکرد شهردار خرم آباد و عدم توجه به دغدغه های اعضای شورای شهر خرم آباد اظهار داشت: ما در جلسات قبل هم به شهردار در این رابطه تذکر هایی دادیم اما متاسفانه ضمن اینکه توجهی نسبت به دغدغه های اعضا شورا نداشتند بلکه عملکرد برخی از شهرداران مناطق نیز نسبت به گذشته بدتر شده است.

شهرداری توجهی به دغدغه های اعضا شورا ندارد

وی با بیان اینکه شهرداری توجهی به دغدغه های اعضا شورا ندارد عنوان کرد: این در حالیست که این دغدغه های اعضا شورای اسلامی شهر خرم آباد شخصی نبوده بلکه دغدغه های عمومی هستند که از سوی شهرداری مورد توجه قرار نمیگرند.

عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد با بیان اینکه در زمان انتخابات مردم نسبت به گذشته مراجعه بیشتری به شورای شهر دارند گفت: همچنین نزدیک فرا رسیدن ایام نوروز هستیم و نیاز است که آمادگی پذیرایی را از مسافران نوروزی داشته باشیم.

وفایی با بیان اینکه بعضی از مناطق از شهر خرم آباد وضعیت مطلوبی ندارند و مدیران شهرداری نسبت به آنها بی توجه هستند گفت: عکس و فیلم وضعیت این مناطق را من دارم و اگر امکانش در جلسه وجود داشته باشد آنها ارائه می دهم.

حفاری های رها شده در کوچه های خرم آباد شرم آور است

وی با اشاره به اینکه به عنوان مثال خیابان پشت منطقه آتش نشانی شهر خرم آباد وضعیت مطلوبی به لحاظ عمرانی ندارد و مانند بیابان است گفت: این در حالیست که سومین بار بوده که در رابطه با حفاری این خیابان به شهرداری تذکر می دهیم.

عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد با بیان اینکه وضعیت این خیابان شرم آور بوده و مردم همواره از وضعیت آن انتقاد دارند گفت: حفاری صورت گرفته در این خیابان بیش از یک ماه بوده که به حال خودش رها شده است.

وفایی همچنین از وضعیت منطقه پشت بیمارستان در خیابان انقلاب انتقاد کرد و گفت: مردم از وجود چاله های موجود در کوچه های این منطقه انتقاد دارند.

شهردار پاسخ تماس های ما را هم نمی دهد

وی با بیان اینکه شهردار یا صدای ما را نمی شنود و یا اگر می شنود توجهی به آن نمی کند گفت: شهرداری تپه کهریز در حاشیه شهر آباد می کند و این در حالیست که وسط شهر را رها کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد با بیان اینکه مردم به ما مراجعه می کنند و انتقاد دارند گفت: این در حالیست که شهردار خرم آباد مدتی است که پاسخ حتی تلفن ما را نمی دهد و رد تماس می کند.

وفایی با انتقاد از وضعیت سد معبر در شهر خرم آباد نیز بیان داشت: معضل سد معبر در سطح شهر خرم آباد نسبت به گذشته بدتر شده است.

وی در پایان سخنان خود بر لزوم انعکاس دغدغه های اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد از سوی رئیس شورا به شهردار تاکید کرد.