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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۱۷

پادشاه جنگ طلب و لفاظی فریبکارانه

پادشاه جنگ طلب و لفاظی فریبکارانه

پادشاه عربستان در اظهاراتی عوام فریبانه در صدد برآمد تا سیاست های جنگ طلبانه و فتنه افکنانه این کشور در منطقه را توجیه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، ملک سلمان پادشاه عربستان امروز یکشنبه در اظهاراتی کوشید تا سیاست های توسعه طلبانه این کشور را توجیه کند.

وی با وجود دخالت گسترده در امور داخلی دیگر کشورها به ویژه سوریه و یمن، مدعی شد که دیگر کشورها نیز نباید در امور داخلی این کشور مداخله کنند.

پادشاه عربستان با بیان اینکه اقدامات کشورش در راستای دفاع از خود است، اعلام کرد: عربستان با کشورهای عرب زبان و مسلمان برای دفاع از تمامیت ارضی شان همکاری می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: هیچ گونه بحران و آشوبی در عربستان وجود ندارد.

پادشاه سعودی در ادامه اعلام کرد:اسلام دین عدالت و رحمت است. آنچه که تحت عنوان تروریسم مشاهده می کنیم ارتباطی با اسلام حقیقی ندارد. زیرا اسلام دین محبت و همکاری است.

شایان ذکر است این ادعاهای فریبنده شاه سعودی در حالی مطرح می شود که حملات هوایی جنگنده های سعودی به مناطق مختلف یمن همچنان ادامه دارد و زیر ساخت ها و مدارس از اهداف سعودی ها هستند.آنها زنان و کودکان را به شهادت می رسانند و مردم یمن را در محاصره نگه داشته اند.آثار ویرانگر سعودی ها در عراق و سوریه کاملا نمایان است.ثامر السبهان سفیر سعودی در عراق اخیر اظهاراتی علیه نیروهای مردمی عراق بر زبان آورد که مصداق دخالت آشکار در امور داخلی دیگر کشورهاست.

کد مطلب 3044556

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