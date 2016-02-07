بزرگترین مجتمع نان صنعتی جنوب کشور در یاسوج به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده عصر یکشنبه به خبرنگاران گفت: این مراسم فردا دوشنبه با حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار می شود.

وی افزود: گروه صنایع غذایی کوبودنا یاسوج با سرمایه گذاری ۴۵ میلیارد ریالی و تولید متنوع نان صنعتی یکی از بزرگترین و مجهزترین کارخانه های تولید نان صنعتی در کشور است.

دیودیده اظهار کرد: کشور ۱۵۰ نوع نان با ظرفیت ۸ هزار قطعه در ساعت پخت می‌کند و برای ۱۰۰ نفر به طور مستقیم شغل ایجاد کرده است.

وی همچنین به دیگر برنامه های سفر معاون وزیر صنعت اشاره کرد و گفت: در این سفر مهمترین مسائل، مشکلات و نیازمندیهای واحدها و طرح های صنعتی و معدنی مطرح خواهد شد.

دیودیده بازدید از برخی واحدهای صنعتی شهر یاسوج را از برنامه های دیگر سفر معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.