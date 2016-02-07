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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۳۵

باحضور معاون امور صنایع وزارت صنعت؛

بزرگترین مجتمع نان صنعتی جنوب کشور در یاسوج به بهره برداری می رسد

بزرگترین مجتمع نان صنعتی جنوب کشور در یاسوج به بهره برداری می رسد

یاسوج - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح بزرگترین مجتمع نان صنعتی جنوب کشور در یاسوج خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده عصر یکشنبه به خبرنگاران گفت: این مراسم فردا دوشنبه با حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار می شود.

وی افزود: گروه صنایع غذایی کوبودنا یاسوج با سرمایه گذاری ۴۵ میلیارد ریالی و تولید متنوع نان صنعتی یکی از بزرگترین و مجهزترین کارخانه های تولید نان صنعتی در کشور است.

دیودیده اظهار کرد: کشور ۱۵۰ نوع نان با ظرفیت ۸ هزار قطعه در ساعت پخت می‌کند و برای ۱۰۰ نفر به طور مستقیم شغل ایجاد کرده است.

وی همچنین به دیگر برنامه های سفر معاون وزیر صنعت اشاره کرد و گفت: در این سفر مهمترین مسائل، مشکلات و نیازمندیهای واحدها و طرح های صنعتی و معدنی مطرح خواهد شد.

دیودیده بازدید از برخی واحدهای صنعتی شهر یاسوج را از برنامه های دیگر سفر معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.

کد مطلب 3044558

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