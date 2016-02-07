استقلال اهواز انتحاری بازی کرد/ بعید می دانم توپ حریف گل شده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید طالب لو پس از تساوی یک بر یک برابر استقلال اهواز با بیان این مطلب افزود: به اعتقاد من بازی خیلی خوبی انجام شد و تماشاگران صحنه های جذابی را دیدند اما من باید بابت حضور هواداران از آنها تشکر کرده و بابت اینکه نتوانستیم 3 امتیاز را کسب کنیم عذرخواهی کنم.

وی در خصوص تیم استقلال اهواز نیز گفت: این تیم با توجه به اینکه شرایط خوبی در جدول ندارد امروز انتحاری بازی کرد و با تمام توان مقابل ما ظاهر شد و فکر می کنم اگر این روند را تا پایان فصل ادامه دهد می تواند در جدول شرایط بهتری بدست بیاورد.

دروازه بان استقلال تهران امروز روز ما نبود و ما نتوانتسیم بازی همیشگی را ارائه دهیم و شاید هم یکی از دلایل آن بسته بازی کردن استقلال اهواز بود که در دفاع بسیار متمرکز بودند و کار ما را برای گلزنی سخت کردند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا توپ مهاجم استقلال وارد دروازه شده است یا خیر، گفت: در آن لحظه من تنها توپ را دفع کردم و بعید می دانم آن توپ به گل تبدیل شده باشد.

طالب لو در پایان تصریح کرد: درست است که در این بازی یک امتیاز کسب کردیم اما مطمئن باشید در دیدارهای آینده جبران این بازی را خواهیم کرد.