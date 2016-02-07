برگزاری انتخابات سالم وظیفه مجریان انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی عصر یکشنبه در نشست ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: وظیفه مجریان انتخابات، برگزاری انتخابات سالم و قانونمند است.

استاندار تهران افزود: باید مجریان انتخابات از همه توانمندی خود برای برگزاری انتخاباتی سالم استفاده کرده و با تمام توان از صندوق های رأی صیانت کنند.

وی ادامه داد: باید زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو فراهم شده و از هر گونه حرکتی که موجب کاهش حضور مردم و ایجاد ناامیدی گردد، خودداری شود.

هاشمی اضافه کرد: مجریان انتخابات باید بی طرف بوده و بر اساس شرع و قانون به هیچ گروه و جناحی وابستگی نداشته باشند و همه تلاش خود را برای برگزاری سالم انتخابات به کار خواهند بگیرند.

وی با اشاره به به پیش بینی های انجام شده برای سهولت در اخذ آرای مردم در روز انتخابات گفت: در مناطق پرجمعیت استان تهران، شعبه هایی در کنار هم برای اخذ آرای مردمی در نظر گرفته شود تا از خستگی مجریان و معطلی مراجعه کنندگان جلوگیری به عمل آید.