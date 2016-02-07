جشن انقلاب در قاب عکس/مسافران با مجاهدت ها آشنا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که می توان جشن انقلاب در سال ۵۷ را در قاب عکس به بهترین شکل مشاهده کرد، ۵۰ قطعه عکس در ابعاد ۵۰ در ۷۰ برای مسافران که این پایانه را انتخاب کرده اند به نمایش در آمد.

مدیر عامل سازمان پایانه مسافربری شهرداری زاهدان در این باره به مهر گفت: روزانه حدود سه هزار نفر مسافر ورودی و خروجی از طریق این پایانه اقدام به رفت و آمد می‌کنند، لذا نمایشگاه بزرگ انقلاب را در این پایانه برپا کردیم تا مسافران در مدت زمان حضور در این محل از این نمایشگاه بازدید کنند.

محمد امین براهوئی استقبال مردم از این نمایشگاه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم این اقدام هر چند کوچک توانسته باشد در راستای حفظ و نشر دستاوردهای انقلاب و رشادت های صورت گرفته در ابتدای انقلاب موثر واقع شده باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علاقه مندان برای بازدید از نمایشگاه می توانند طی روزهای ۱۸ تا ۲۲ بهمن به پایانه مسافربری زاهدان واقع در بولوار انقلاب مراجعه کنند.