به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالح پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل استقلال اهواز با بیان این مطلب افزود: به استقلال اهواز تبریک می‌گویم. آنها یک بازی انتحاری از خود به نمایش گذاشتند و فکر می‌کنم تمام توانشان را برای این بازی گذاشته بودند تا بتوانند مقابل ما به یک امتیاز دست پیدا کنند.

وی ادامه داد: امروز، روز ما نبود و می‌توانم بگویم هر تیمی روزهای بد و خوب دارد و امروز، روز بد استقلال بود.

مربی استقلال تاکید کرد: بازیکنان ما تلاش زیادی کردند تا بتوانند به گل دست پیدا کنند و حتی از دقیقه ۷۰ به بعد بازی کاملاً در اختیار ما بود و موقعیت‌های بسیاری داشتیم که با دفاع پرتعداد بازیکنان استقلال اهواز نتوانستیم به گل دست پیدا کنیم.

صالح در پاسخ به این سؤال که آیا مقابل نفت تهران بازی بهتری را از خود ارائه خواهید داد یا خیر؟ گفت: مسلماً تلاش می‌کنیم تا روز یکشنبه مقابل نفت یک بازی خوب را از خود ارائه کنیم و این تساوی را با پیروزی مقابل نفت تهران جبران کنیم.

وی در پایان و در پاسخ به این سؤال که آیا توپ مهاجم اهوازی‌ها در دقایق پایانی به گل تبدیل شده است یا خیر؟ گفت: من کارشناس داوری نیستم و نمی‌توانم در این خصوص صحبتی کنم.