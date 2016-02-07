توجه به نقاط محروم در برنامه شورای شهر ورامین است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا احمدی شامگاه یکشنبه در مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی با اشاره به این نکته که ایام دهه فجر بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای نظام اسلامی است، اظهار داشت: باید از فرصت دهه فجر برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف استفاده کرد.

رییس شورای اسلامی شهر ورامین افزود: مردم صاحبان اصلی انقلاب اسلامی ایران هستند و باید مسئولان با تمام توان و ظرفیت برای حل مشکلات آنان تلاش کنند.

وی ادامه داد: شهرداری و شورای اسلامی از جمله ارگان هایی هستند که با مردم ارتباط مستقیم دارند و به همین خاطر منتخبان شورای شهر وظیفه دارند تا به مردم خدمت رسانی کنند.

رییس شورای اسلامی شهر ورامین با اشاره به تلاش شورا برای توسعه و آبادانی هر چه بیشتر ورامین گفت: توجه به نقاط محروم در برنامه شورای اسلامی شهر ورامین است.

وی بیان داشت: تمام تلاش بنده و دیگر اعضای شورای شهر ورامین، خدمت رسانی مطلوب تر در حوزه های مختلف به مردم دیار ۱۵ خرداد است.