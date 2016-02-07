داور به اشتباه گل را مردود اعلام کرد/ استقلال اهواز بهتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عادل کلاهکج پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل استقلال تهران با ابراز رضایت از عملکرد همتیمیهایش اظهار داشت: بازی خوبی را از خود ارائه دادیم و حتی به نوعی برنده این دیدار بودیم و اگر داور در صحنه گل ما اشتباه نمیکرد، الان ۳ امتیاز را کسب کرده بودیم.
وی تاکید کرد: متاسفانه داور به اشتباه گل ما را مردود اعلام کرد و وقتی بازی تمام شد به ما خبر دادند که برخی از کارشناسان داوری اعلام کردند که آن توپ به گل تبدیل شده است.
کاپیتان استقلال اهواز در پاسخ به این سوال که چرا استقلال اهواز در نیمفصل اول عملکرد خوبی نداشته است؟ توضیح داد: در ابتدای فصل و در چند هفته اول ما نتایج خوبی کسب کردیم، اما متاسفانه رفته رفته مشکلاتی به وجود آمد که باعث شد نتوانیم تمرکز داشته باشیم و امتیازات زیادی را از دست دادیم، اما با بازی با همتیمیهایمان همقسم شده ایم تا در نیمفصل دوم بازیهای خوبی از خود ارائه داده و بتوانیم امتیازات لازم را کسب کرده و از سقوط نجات پیدا کنیم.
کلاهکج در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم هواداران استقلال اهواز در خوزستان در دیدارهای خانگی ما را تنها نگذاشته و از ما حمایت کنند.
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