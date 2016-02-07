اهداف مشکوک سعودی در سوریه/گسترش هرج و مرج با مداخله ریاض

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اسپوتنیک، روزنامه آلمانی «دی ولت» در مطلبی نوشت: اگر عربستان سعودی نیروی زمینی خود را وارد خاک سوریه کند، منطقه خاورمیانه در بحران و آشفتگی عمیق‌تری فرو خواهد رفت.

به نوشته این روزنامه، قصد سعودی‌ها از مداخله در سوریه باعث شوک عمیقی در میان گروه‌های درگیر شده و آمریکا را وادار کرده است تا برآوردی از میزان حمایت خود از ریاض داشته باشد.

نویسنده این مطلب با اشاره به اظهارات «احمد العسیری» مشاور وزیر دفاع و سخنگوی نیروهای نظامی عربستان که از آمادگی عربستان برای اعزام نیروی زمینی به سوریه در قالب نیروهای ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا خبر داده بود، می نویسد: در هر حال واشنگتن که پیشتر از متحدانش در جنگ علیه تروریستهای داعش اعلام آمادگی کرده بود در خصوص برنامه‌های سعودی‌ها سکوت اختیار کرده است.

نویسنده درباره علت سکوت آمریکا در خصوص پیشنهاد سعودی ها می نویسد: کشورهای غربی از این موضوع آگاه هستند که دخالت و ورود عربستان به سوریه باعث پیچیده تر شدن اوضاع می شود.

به نوشته این روزنامه استقرار نیروهای زمینی عربستان بدون رضایت دولت سوریه نقض حقوق بین الملل خواهد بود.

همچنین نویسنده به نقش محوری و اصلی عربستان در بحران سوریه و حمایت مالی و تسلیحاتی خاندان آل سعود از گروه تروریستی داعش در منطقه، هدف و انگیزه اعلام آمادگی عربستان برای اعزام نیرو به سوریه برای مقابله با داعش را زیر سوال برده و می نویسد: حاکمان سعودی احتمالا بیش از مقابله با تروریستها، قصد حمایت از آنها را دارند که این امر باعث می شود منطقه بیشتر در بحران و درگیری و هرج و مرج غرق شود.

همچنین نویسنده با توجه به اختلاف ایران و روسیه با عربستان در خصوص مسایل سوریه معتقد است مشارکت نظامی عربستان در درگیری‌های سوریه مورد تایید سوریه، ایران و روسیه نخواهد بود و از آنجائی که مداخله ریاض ممکن است تمام اقدامات و تلاشهای دولتهای روسیه و سوریه را خنثی کند، به همین دلیل آنان اجازه نخواهند داد این اتفاق رخ دهد.