افتتاح ۱۰ کارگاه صنایع دستی در گیلان تا پایان سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیزاده در مراسم بهره برداری از کارگاه سفالگری که عصر یکشنبه در شهرک صنعتی صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: صنایع دستی یکی از فرصت های اقتصادی در استان گیلان به شمار می رود.

وی با بیان اینکه صنایع دستی دارای پیشینه و از عوامل معیشتی مردم از دیروز تا به امروز است، افزود: تمرکز بر روی صنایع دستی موجب ایجاد اشتغال و ارزآوری از طریق صادرات می شود.

علیزاده با اشاره به ایجاد کارگاه های تولیدی صنایع دستی آن را فرصت مناسبی برای کسب درآمدهای داخلی و خارجی دانست.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با بیان اینکه ۶۰ رشته صنایع دستی در گیلان وجود دارد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ظرفیت سازی حمایتی از این رشته ها را در دستور کار دارد.

وی در ادامه به سه میلیارد تسهیلات پرداخت شده از طریق صندوق کارآفرینی امید به هنرمندان اشاره کرد و یادآورشد: این تسهیلات در قالب مشاغل خانگی و پشتیبان پرداخت شده است.

علیزاده با تأکید برکارگاه محور شدن فعالیت هنرمندان، اظهار کرد: کارگاه محوری موجب ایجاد اشتغال، افزایش تولید و سازماندهی صنایع دستی می شود.

وی یادآورشد: ۱۹ هزار هنرمند صنایع دستی در استان هستند که از این تعداد حدود هفت هزار نفر تحت پوشش بیمه هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با اشاره به وضعیت خوب تولید صنایع دستی در استان، افزود: هنرمندان باید صنایع دستی را با توجه به ذائقه بازار تولید تا موجب افزایش صادرات به بازارهای جهانی شود.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰ کارگاه صنایع دستی در استان فعال بوده که تا پایان سال به ۵۰ کارگاه می رسد.

علیزاده به بهره برداری از کارگاه تولید صنایع دستی سفال در شهرک صنعتی صومعه سرا اشاره کرد و گفت: این کارگاه ظرفیت تولید چهار هزار گلدان در روز را دارد.

وی افزود: اعتبار هزینه شده برای این کارگاه ۱۰۰ میلیون تومان بوده که برای ۱۵ نفر نیز ایجاد اشتغال شده است.