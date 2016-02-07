به گزارش خبرگزاری مهر ، مجتبی عبداللهی با اشاره به جلسه ای که درخصوص پیاده راه ۱۷شهریور با اعضای شورای شهر پایتخت داشته است، گفت: در این گزارش اقدامات خود را طی سال های گذشته ارایه کردیم و رضایت ساکنین منطقه مسکونی موردنظر از تغییر کاربری این پیاده راه مطرح شد.

وی با اشاره به تعدادی از کسبه و نمایشگاه داران اتومبیل و موتورسیکلت تصریح کرد: برخی از مغازه داران شکایت و یا درخواست رسیدگی در این خصوص را دارند. این در حالیست که به تمامی این افراد مغازه ای داده شده است. علاوه بر این به همین منظور زمینی پیش بینی شده و پروانه کسب نیز برای این افراد گرفته شده تا بتوانند در مکان های تعیین شده نمایشگاه اتومبیل و یا موتورسیکلت خود را دایر کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره کسبه ای که در محور ۱۷ شهریور نمایشگاه اتومبیل و یا موتورسیکلت داشتند، اذعان کرد: این عده از افراد می توانند علاوه بر مغازه های جدید که برای آنها در نظر گرفته شده، در مغازه های پیاده راه نیز به کسب و کار بپردازند البته تغییر کاربری دهند.

عبداللهی در خصوص برنامه شهرداری تهران برای پایان سال در ارتباط با رونق بخشیدن در این محور گفت: در این پیاده راه تعداد زیادی مغازه پوشاک کودکان و نوجوانان دایر شده است تا صنف مذکور این محور را خارج از فروش موتورسیکلت و خودرو کند. ضمن اینکه ما نیز برنامه هایی در ارتباط با برپایی نمایشگاه و شب بازارها در این محور داریم تا به این منطقه رونق بیشتری ببخشیم.

معاون شهردار تهران در خصوص افزایش ساعت کار مغازه های پیاده راه ۱۷ شهریور یادآور شد: این موضوع مربوط به خود مغازه داران است که می توانند با هماهنگی با اماکن ساعات بیشتری از شب را فعالیت کنند و این موضوع به شهرداری تهران ارتباطی ندارد.