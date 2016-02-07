توسعه بازارچه های عرضه مستقیم ماهی با هدف کنترلو کاهش قیمت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدپرویز محبی عصر یکشنبه در مراسم افتتاح بازارچه عرضه مستقیم ماهی در بندرعباس بیان کرد: راه اندازی بازارچه عرضه ماهی یکی از مصوبات شورای تنظیم بازار بود تا آبزیان با قیمت منصفانه در اختیار مردم قرار بگیرد.

محبی خاطرنشان کرد: یکی از سوله های متروکه اداره کل شیلات در اختیار تعاونی کارکنان شیلات قرار گرفت تا از ره آورد جذب سرمایه گذار بتوانند یک بازارچه ماهی استاندارد با رعایت موارد بهداشتی احداث کنند.

وی با اشاره به اهداف احداث بازار ماهی شیلات گفت: مهمترین هدف احداث این بازار دسترسی آسان مردم بندرعباس به محصولات آبزیان با قیمت مناسب بود، همچنین در بسته بندی و کیفیت یکی از بازارچه های منحصر به فرد در کشور است.

محبی خاطرنشان کرد: بندرعباس به عنوان یک شهر توریستی شناخته می شود از این رو ماهی به عنوان یک سوغات در سبد خرید مهمانان است. راه اندازی این بازارچه می تواند خدمات مناسبی به گردشگران و مهمانان بدهد.

محبی عنوان کرد: در این بازار ماهی ها هم به صورت منجمد و هم به صورت زنده عرصه می شود که امیدواریم موجب رضایت بیشتر مردم شود.

مدیر عامل شرکت فین گسترش که به عنوان سرمایه گذار بازار ماهی شیلات نیز در این مراسم حضور داشت، گفت: عملیات احداث بازار ماهی شیلات هرمزگان از اردیبهشت ۹۴ آغاز و در دی ماه ۹۴ به اتمام رسید.

اسدالله خواجه زاده اضافه کرد: این بازار ماهی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان و به مساحت یکهزار و ۸۰۰ متر مربع احداث شده و شامل فروشگاه عرضه آبزیان و هایپر مارکت است.

مدیر عامل شرکت فین گسترش در پایان خاطر نشان کرد: بازار ماهی شیلات هرمزگان برای ۷۲ نفر اشتغالزایی داشته است.