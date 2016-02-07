وصول ۳۰۳ میلیارد درآمد مازاد/ خوزستان مقام اول تحقق درآمد کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود صدری عصر یکشنبه در نشست خبری با تبریک دهه فجر اظهار کرد: با توجه به الزامات قانونی، مبانی حسابداری دولتی را از حسابداری نقدی به تعهدی تغییر دادیم. در سیستم حسابداری نقدی اعتبار به دستگاه ابلاغ و آن دستگاه به صورت نقدی خرید کالا و خدمات را انجام می دادی ولی تعهدات آن ثبت نمی شد، اما در حسابداری تعهدی به محض اینکه تعهدی برای دستگاهی ایجاد شود در دفاتر ثبت و ضبط خواهد شد.

وی افزود: امسال همزمان با سراسر کشور از اول سال حساب و کتاب دستگاه های اجرایی را بر مبنای حسابداری تعهدی تحویل گرفتیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان تصریح کرد: ۴۸ اقدام به عنوان مقدمه و آموزش انجام شد تا دستگاه های اجرایی مهیای اجرای سیستم حسابداری تعهدی شوند. در مرحله اول مدیران اداری ـ مالی را توجیه و در مرحله دوم ذیحسابان خود را آموزش دادیم.

صدری بیان کرد: علوم پزشکی از نظر عملیات مالی خارج از سیستم حسابرسی ما بوده و خودشان این کار را انجام می دادند. چون علوم پزشکی خوزستان یکی از دانشگاه های موفق در زمینه حسابرسی بود به عنوان یک سرمایه آموزشی از آن بهره بردیم.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد گفت: برترین نیروهای مالی دستگاه های اجرایی را انتخاب و آموزش دادیم تا در دستگاه های خود این سیستم حسابداری تعهدی را پیاده کنند. حتی آموزش مربی را هم انجام داده و از هر دستگاه چند نفر مربی را تربیت کردیم. استانداردهای حسابداری تعهدی یک و دو را به جوامع هدف مختلف آموزش داده و جلسه ای هم برای شهرداران برگزار کردیم. ذیحسابان شهرداری ها نیز آموزش های لازم را دریافت کردند. خوزستان یکی از استان هایی است که بیشترین حجم شهرداری های کشور را دارد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان عنوان کرد: منابع آموزشی حسابداری تعهدی را در اختیار داشته و پس اجرا شدن کامل یک سال مالی آمادگی ارائه آن در دانشگاه ها را هم داریم. این منابع تا قبل از این در هیچ مکان، کلاس و یا کتابی ارائه نشده است.

صدری در ارتباط با لزوم اجرای حسابداری تعهدی گفت: دولت بر اساس ماده یک قانون رفع موانع تولید مؤظف است تا کل بدهی ها و مطالبات خود را اعلام کند. این سیستم وقتی مستقر شد همه تعهدات و بدهی های دولت مشخص شده و از مسئولان نیز از اعلام این آمار به صورت حدس و گمان راحت می شوند.

وی یادآور شد: با توجه به ابلاغ بخشنامه وزارت اقتصاد در خوزستان مؤظف شدیم تا بدهی ها و مطالبات دستگاه ها را مشخص کرده و به وزارت متبوع اعلام کنیم. بنابراین طی ۱۰ ماه اول سال کل بدهی ها و تعهدات دولت پنج هزار و ۱۸۹ میلیارد تومان است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان با اشاره به تغییر بودجه ریزی از برنامه ای به عملیاتی ادامه داد: مطالبات دستگاه های اجرایی، شرکت ها و همچنین مؤسساتی که از بودجه عمومی و دولتی استفاده می کنند نیز یک هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان است. بر اساس سیستم حسابداری تعهدی باید این مطالبات و بدهی ها را به دو بخش بودجه جاری و عمرانی تقسیم کنیم.

صدری در ارتباط با تحقق درآمد گفت: درآمدی که برای یک سال استان خوزستان مصوب کردند، سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود. در ۱۰ ماه اول سال جاری نیز تکلیف داشتیم تا دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را محقق کنیم و خوشبختانه موفق به وصول سهم استان شده و علاوه بر آن هم ۳۰۳ میلیارد تومان مازاد درآمد کسب کردیم.

وی با اشاره به موفق نشدن بسیاری از استان ها در تحقق درآمد تکلیف شده اضافه کرد: بر اساس قانون ۵۰ درصد از مبلغ مازاد درآمد به استان بازگشت داده می شود. ۲۰ درصد از این مبلغ ارجاع داده باید در طرح های جاری و ۸۰ درصد دیگر نیز باید در طرح های عمرانی هزینه شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان خبر داد: خوزستان در دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه ۲۹ و نیم درصد افزایش درآمد داشته است. خوشبختانه خوزستان رتبه اول کشور را در تحقق درآمد دارد و ۹۱ درصد از درآمدهای کسب شده ناشی از وصول درآمد اداره امور مالیاتی استان است.

صدری تأکید کرد: ۲۷ درصد از مالیات های کسب شده در خوزستان از شرکت ها، ۲.۷۷ درصد مالیات مشاغل، ۹ درصد از حقوق بخش دولتی، ۶ درصد از حقوق بخش غیر دولتی و ۵۴ درصد هم مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است. در استان صنایع بالادستی فراوان داریم ولی پرداخت کننده اصلی مالیات بر ارزش افزوده مصرف کنندگان خارج از استان هستند.

وی در ارتباط با مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مستقر در اداره کل امور اقتصاد و دارایی خوزستان گفت: قبلا یک مرکز خدمات در استانداری مستقر بود و دستگاه اجرایی وقتی با سرمایه گذار خارجی توافق کرده و قرارداد منعقد می کند باید در شرط اول از آن سرمایه گذار مجوز را اخذ کند. این مرکز به اداره کل منتقل شده تا دسترسی آسان تری به آن داشته باشیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان اظهار کرد: به سرمایه گذاران خارجی خدمات مختلفی ارائه داده و نماینده هر دستگاه اجرایی نیز در مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مستقر است تا کارها به صورت متمرکز و یکجا انجام شود.

صدری خبر داد: در برنامه پنجم توسعه تمهیداتی انجام شد تا بانک مرکزی به عنوان بانک عامل تمامی دستگاه ها انتخاب شود.