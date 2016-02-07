کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان درگیلان تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، در اولين جلسه كميسيون بازرسی تبليغات انتخابات خبرگان رهبری که عصر یک شنبه به ریاست استاندار گیلان برگزار شد، در زمینه تضمين برخورداری يكسان نامزدهای خبرگان رهبری از امكانات دولتی و بازرسی و كنترل نحوه تبليغات نامزدها بر اساس فصل چهارم قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری بحث و تبادل نظر شد.

در اين نشست همچنین پس از گزارش مدیرکل صدا وسیمای مرکز گیلان، در خصوص شیوه تبلیغات رادیو و تلویزیونی داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری، مراسم قرعه كشی، زمان و ساعت ضبط و پخش برنامه های آنان در استان تصمیم گیری شد.

استان گیلان با جمعیتی نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، چهار نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد.