سلامت یاران برای حمایت روحی از بیماران می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز رافع در این نوشتار آورده است: همدردی اعضای داوطلب و شفقت داوطلبانه، معمولا از ویژگیهای تسهیلکننده شرایط نامساعد اجتماعی در شرایط عادی و حادثه محسوب میشود و بخش قابلتوجهی از تحلیلهای فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلالاحمر، بر قابلیت مشارکت پذیری داوطلبان برای مرتفع کردن نیازهای روز جامعه متمرکز است، این خصوصیت در طرح «سلامتیار» نیز فراگیر بوده و امسال برای نخستین بار همراهی داوطلبان در شرایط کمبود نیرو و امکانات بیمارستانهای دولتی، کمکی به ارتقای روحیه و حمایت روحی - روانی از بیماران و همراهانشان است.
نکته مهمی که میتوان درباره اهمیت مشارکت مردم در سازمانهای مردمنهادی همچون جمعیت هلالاحمر و کارکردهای مهم آن گفت این است که مشارکت، موجب افزایش و ارتقای سطح آگاهی اجتماعی میشود. از سوی دیگر این مشارکت، اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری افراد را به دنبال دارد و تمرینی برای کار گروهی و زندگی جمعی توأم با آزادی و دمکراسی است. زندگی امروزه ابعاد پیچیده و گستردهتری یافته است و لزوم ارائه خدماتی مانند آموزش، درمان، رفاهی، تامین امنیت خاطر اقشار آسیبپذیر از سوی فعالان و کنشگران اجتماعی بدون هیچگونه چشمداشتی اجتنابناپذیر است.
هرچه میگذرد، حوزه سلامت بیشتر به این نتیجه میرسد که باید ربط و نسبت معنادارتر و منظمتری با ظرفیتهای مردمی پیدا کند. در برخی از کشورها، بار بخشهای مهمی از سلامت، بر دوش خیریه است و به مدد آن گره از فرو بستگیهای بسیار، گشوده میشود.
وظیفه اخلاقی متولیان جمعیت هلالاحمر این است که پیشنهادهای مشخص و ملموسی برای اعضا و داوطلبان در سطوح مختلف مشارکت داشته باشند. برخی اوقات بسیاری از خیرین برای کمک به حوزه سلامت سردرگم هستند و به همین دلیل به پراکندهکاری یا اقدامهای با اولویت پایینتر، رو میآورند.
جمعیت هلالاحمر معتقد است نباید افراد خیر را فقط بهعنوان یک بانک برای تأمین نیازهای مالی طرحها و برنامههای عامالمنفعه فرض کرد. همیشه قرار نیست آنها فقط مبالغی را تعهد کنند. بلکه اقدامهای زیربنایی که سالها بعد نتیجه آن آشکار میشود، گاه از اقدامهای خیریه که نتیجهای فیالفور دارد، مؤثرتر و اساسیتر است.
در این سازمان برخی اقدامهای نیکوکارانه، فرایندی هستند (کمک به دانشآموزان بیبضاعت و استعدادیابیشان، آگاهی بخشی و آموزش) و بعضی دیگر فرآوردهایاند (کمک به تأمین هزینه درمان یک بیمار). اجرای طرح سلامتیار هم دقیقاً توجه جدی به اقدامهای خیریه فرایندی است چرا که بیمارستانهای دولتی که پذیرای بیش از ۸۰ درصد بیماران است همواره، امکانات و نیروهای آموزشدیده برای حمایت روحی و روانی بیماران سالمند، تنها و بدون همراه و حتی آگاهی کم را عواملی برای پایین بودن استانداردهای خدمات خود میدانند و پرواضح است تمامی طرحهای جمعیت هلالاحمر بر اساس نیازسنجی، امکانسنجی، مطالعات تطبیقی و هماهنگی با وزارت بهداشت، به مرحله اجرا در میآید. شاید دیدن بیماران سردرگم و تنها در این بیمارستانها، مسئولان و جمعیت هلالاحمر را واداشت زمینه به فعلیت رساندن توان داوطلبان ایرانی را در زیباتر ساختن جامعه فراهم آورند.
باید اذعان داشت پیشفرض اقدام داوطلبانه، احترام است، نه ترحم. بنابراین داوطلبان فعال جمعیت هلالاحمر از مدتها پیش برای مشارکت در طرح «سلامتیار» آموزشهای لازم را دریافت کردهاند و با رعایت الزاماتی که یکی از آنها رضایت بیمار و همراهان آنها است به ارائه خدمت میپردازند و از انجام هرگونه مداخلات درمانی بر حذر هستند.
مهمترین پیام طرح «سلامتیار» این است که بیایید از داوطلبان حمایت کنیم و فضایی از اعتماد برای آنها بسازیم، تا در این جهان پر تغییر، خود را به ساحل ثبات اصولی بکشانند و اگر بخواهید به موضوع داوطلبان و ارزشهای اصولی آنان کمک کنید، باید خودتان هم به اصول عمل کنید و در عمل، پایبند باشید. اندرزهای توخالی "مثل من رفتار نکنید، مثل گفته من رفتار کنید" راهحل ساختن جامعه اخلاق محور نیست.
این طرح حتی اگر به تمامیت وعدهی بزرگ از پیش تعین شده خود (پوشش تمام بیمارستانهای دولتی) تا یک سال آتی نرسد، تا همینجا هم کامیاب بوده است. چراکه توانسته بار دیگر ارزش مشارکت خیرین و داوطلبان بهعنوان سرمایه اجتماعی بیرقیب را به همگان ثابت کرده و البته غفلت برخی مدیران و بیتفاوتی بعضی فعالان و هنرمندان نسبت به این تأثیرگذاری را گوشزد کند. غفلتی که در برخی موارد به اتفاقات غیرقابلجبران در ساماندهی نیروهای مردمی در حوادث و بلایا انجامیده است.
تصمیم گیران و مسئولان عزیز حوزه خدمات پزشکی و درمانی که هر حرفی را با سود و زیانش برای بیماران میسنجند، اطمینان داشته باشند که مشارکت داوطلبان در کنار پرستاران و کادر درمانی میتواند دنیایی را که میخواهیم به دنیایی تبدیل کند که لایقش هستیم. اجازه دهید حامی آنها در ساختن آیندهای باشیم که در آن دوستیها برقرارشده و تمامی ابنای بشر باکرامت زندگی کنند.
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