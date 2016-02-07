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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۲۲:۲۵

تروریست ها در حال افول/تسلط نیروها بر روستای العلقمیه

تروریست ها در حال افول/تسلط نیروها بر روستای العلقمیه

نیروهای مردمی کُردی ضمن تسلط بر روستای العلقمیه در اطراف فرودگاه نظامی منگ به پیشروی های خود در شمال حلب ادامه دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، در پی درگیری نیروهای ارتش سوریه با گروه های تروریستی در منطقه بلده واقع در حومه حماه، شماری از عناصر تروریستی کشته و زخمی شدند.

همچنین ارتش سوریه مواضع خود را در منطقه تل رفعت واقع در کفرنایا شمال روستای معرستة الخان و روستای كفين در شمال ماير استحکام بخشید.

از سوی دیگر خبری منتشر شده توسط برخی رسانه ها مبنی بر نزدیک شدن ارتش سوریه به شهر تل رفعت در حومه حلب و مرزهای این کشور با ترکیه تکذیب شد.

بر اساس این گزارش ارتش سوریه و متحدانش منطقه طعانه در حومه شرقی حلب را از دست تروریست ها خارج کردند و بر آن مسلط شدند.

رسانه ها از نبرد سنگین میان نیروهای حمایت مردمی کُرد با تروریست ها در نزدیکی فرودگاه نظامی منگ در حومه حلب سوریه و پیشروی قابل ملاحظه نیروهای مردمی خبر دادند.

بر اساس گزارش ها نیروهای حمایت مردمی کُردی بر روستای العلقمیه در غرب فرودگاه نظامی منگ در حومه شمالی حلب مسلط شدند و تلفات و خسارات فراوانی به تروریست ها وارد کردند.العلقمیه در امتداد اراضی واقع در اطراف فرودگاه نظامی منگ است و منطقه ای با دشت باز است که امکان تسلط آتش بر آن وجود دارد.

 

کد مطلب 3044579

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