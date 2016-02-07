ساختمان جدید بخشداری بشاریات در شهرستان آبیک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر یکشنبه در ادامه سفر یک روزه خود به شهرستان آبیک ساختمان جدید بخشداری بشاریات را افتتاح کرد.

این ساختمان در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع دارای ۴۰۰ مترمربع زیربنا و ۱۰ اتاق اداری و یک سالن کنفرانس است.

برای احداث این ساختمان ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

در مراسم بهره برداری از این ساختمان فریدون همتی استاندار قزوین اظهارداشت: تامین امنیت محور همه فعالیتهاست و خوشبختانه با تلاش مجموعه نیروهای امنیتی و انتظامی از شرایط خوبی برخورداریم که بستر جذب سرمایه گذاری را فراهم کرده است.

استاندار بیان کرد: باید برای فعال شدن ظرفیت های موجود در این منطقه برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم و از مشارکت مردم استفاده کنیم و با اولویت بندی نیازها و ارائه راهکار برای عملیاتی شدن کارها گام برداریم.

وی اظهارداشت: وحدت و همراهی شوراها با شهرداران، مسئولان با فرماندار آبیک جای تقدیر دارد و این همدلی می تواند زمینه خدمت رسانی بهتر به مردم را فراهم کند.

استاندار یادآورشد: در آستانه انتخابات هم امیدواریم با حفظ این وحدت و همدلی مشارکت گسترده محقق شده و بار دیگز اقتدار ایران اسلامی با انتخاب نمایندگان اصلح از سوی مردم شکل بگیرد و دشمن ناامید شود.

حجت الاسلام بیگدلی امام جمعه بشاریات گفت: مستقر نشدن ادارات در این منطقه برای مردم مشکل ساز شده که امیدواریم نسبت به رفع این نیاز استاندار محترم دستور لازم را صادر کند.

وی اضافه کرد: از تلاش مسئولان استان در سفر به شهرستانها و رسیدگی به نیازها تشکر می کنیم و امیدواریم در ارائه خدمات به همه مناطق استان نگاه یکسانی اعمال شود تا همه بتوانند از تسهیلات دولت استفاده کنند.

استاندار قزوین همچنین از بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهدای آبیک دیدن کرد.

بخش های اورژانس، کلینیک ویژه، رادیولوژی و داروخانه این بیمارستان به بهره برداری رسیده که برای تکمیل سایر بخشها و افتتاح آن نیازمند تامین نیروی انسانی و کادر پزشکی است.

استاندار قزوین همچنین با حضور در مزار شهدای قشلاق نسبت به شهدای این منطقه ادای احترام کرد.