آیت‌الله جواد حاجی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مشروعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ولایی است، اظهار داشت: اگر در کشوری اسلامی تمامی واجبات و شرعیات عملی شود و در راس آن نظام ولایت فقیه نباشد آن نظام طاغوتی و نامشروع است.

وی بابیان اینکه بزرگ ترین دستاورد پیروزی انقلاب اسلامی قرار دادن ملت ایران در زیر پرچم اسلام است، افزود: باید تمامی اقشار از این دستاورد بزرگ حفظ و حراست کنیم تا این که دشمنان هموراه نظام اسلامی را تهدید می کنند این خط و نشان ها در معرض خطر قرار نگیرد.

امام جمعه اهر با اشاره به این که مقام معظم رهبری امام زنده زمان کنونی در کشور است، گفت: اگر وحدت در کشور نباشد نه تنها پیشرفت های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اتفاق نمی افتد بلکه حتی دشمنان نیز در صدد تجاوز به کشور خواهند بود.

حاجی‌زاده تلاش دشمنان در خصوص دو قطبی کردن جامعه ایران اسلامی را کاملاً بی ثمر دانست، ادامه داد: دو قطبی کردن جامعه بسیار خطرساز بوده و برای عملی کردن آن حتی از افراد سرشناس کشور استفاده می کنند.

وی اظهار کرد: امام خمینی(ره) هیچ ترسی از دشمن نداشته و هر بار فتنه و اختلافات داخلی در شرف رخ داد بود از آن واهمه داشتند.