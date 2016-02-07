به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی عصر یکشنبه در جمع عشایر شهرستان پلدختر با تبریک ایام الله دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی ایران خدمت به محرومین بوده است.

وی با بیان اینکه امام(ره) بارها فرمونده اند که انقلاب اسلامی ایران، انقلاب محرومان و پا برهنگان بوده است عنوان کرد: اینها بوده اند که دلبسته به انقلاب هستند و برای انقلاب جان و مالشان را داده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه کمک های بی دریغ مردم عشایر در دوران دفاع مقدس را فراموش نکرده ایم گفت: همچنین عشایر در مقابل تهدیدهای رضا خان ایستادگی کردند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه عشایر همواره حامی مرجعیت، ولایت و رهبری بوده اند ادامه داد: عشایر مایه افتخار هستند و به واسطه این همه خدمات و ایستادگی هیچ گاه نیز توقعی نداشته اند.

وی با بیان اینکه عشایر در دفاع از انقلاب اسلامی ایستادگی کرده اند گفت: عشایر در ایام الله ۲۲ بهمن، مناسبت های انقلاب همواره جضور داشته اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: عشایر هرگز سلاح خود را در مقابل نظام قرار نداده اند بلکه همواره سینه دشمنان انقلاب را نشانه گرفته اند.

آیت الله میرعمادی عشایر همواره مایه افتخار و سربلندی ایران اسلامی بوده اند افزود: خوشبختانه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی خدمات فراوانی برای عشایر صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه البته گرفتاری های فراوانی در مناطق عشایری وجود دارد گفت: در این راستا مسئولیت ما برای خدمات رسانی به مردم این مناطق بسیار سنگین است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به حضور مدیران دستگاههای اجرایی لرستان در شهرستان پلدختر برای رسیدگی به مشکلات عشایر این منطقه بیان داشت: امیدواریم با حضور مدیران زمینه رفع برخی از مشکلات مناطق عشایری پلدختر فراهم شود.