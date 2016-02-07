عیدی کارمندان و بازنشستگان ۶۸۸ هزار تومان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات دولت در جلسه خود به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، پاداش پایان سال ۱۳۹۴(عیدی) کارکنان دولت را مبلغ ثابت ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال تعیین کرد.

در این جلسه که عصر یکشنبه برگزار شد، دستگاه های اجرایی موضوع قانون خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجاز هستند به کارمندان خود(رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت)، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۴ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت کنند.

همچنین میزان عیدی بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی و حقوق وظیفه وارث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی، صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ ثابت ۶ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال خواهد بود که از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت می باشد.

موضوع افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از دیگر مصوبات جلسه دولت بود.