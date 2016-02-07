توزیع ۷۵۰ میلیون تومان بن الکترونیکی در نمایشگاه کتاب قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس دانشی غروب یکشنبه در در مراسم گشایش یازدهمین نمایشگاه کتاب استان قم که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله العظمی سبحانی، آیت الله مقتدایی و جمعی از مؤلفان، محققان و ناشران در مصلی قدس قم برگزار شد، گفت: یکی از مهمترین دلایل برگزاری نمایشگاه در مصلی قدس نبود فضای مناسب برای برگزاری نمایشگاه کتاب است.

فضای نمایشگاهی قم مناسب یک شهر مذهبی نیست

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با اعلام اینکه محدودیت‌ها و نقایصی برای غرفه‌داران وجود دارد، گفت: متأسفانه نبود یک فضای وسیع مناسب و طبقاتی بودن مجتمع ناشران بستر برگزاری نمایشگاه مطلوب در ادوار گذشته را فراهم نکرد.

وی با اعلام این خبر که بیش از ۴۵۰ ناشر از قم و سایر شهرها در این نمایشگاه حضور دارند، گفت: در این نمایشگاه کتاب‌هایی در حوزه معارف دینی، کودکان، دانشگاهی، دفاع مقدس و... و. به زبان‌های لاتین و عربی و فارسی عرضه شده است.

حجت الاسلام دانشی با تأکید بر اینکه نمایشگاه کتاب باید تفرجگاه معنوی و فرهنگی باشد، افزود: در این نمایشگاه چیزی حدود ۱۰۰ هزار عنوان کتاب در حوزه‌های تخصصی عرضه شده است.

رونمایی از چند اثر برگزیده

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم بر ضرورت برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در قم تأکید کرد و گفت: چرا باید با این همه استاد، محقق، ناشر و فرهیخته در سطح استان نتوانیم در حوزه‌های مختلف دینی نمایشگاه‌های تخصصی برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه قم سرآمد برخی از علوم اسلامی در جهان اسلام است، گفت: متأسفانه به دلیل نبود مکان کافی و مناسب تنوانسته‌ایم حق شهر مذهبی قم به عنوان محور جهان اسلام و مرکز تشیع ادا کنیم.

حجت الاسلام دانشی از برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی از سال آینده خبر داد و گفت: در این نمایشگاه عرضه کتب ویژه حوزه دینی، برگزاری نشست‌های تخصصی و رونمایی از چندی اثر جدید در رأس برنامه‌ها خواهد بود.