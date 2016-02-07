جوانان اجازه ندهند شعارهای اصلی انقلاب فراموش شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی شامگاه یک شنبه در جشن بزرگ «رویداد جوانی» که از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب همزمان با جشن های پیروزی انقلاب اسلامی و گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر ترتیب یافته بود، با اشاره به ضرورت حفظ و پرداختن به شعارهای اصلی انقلاب در سال ۵۷ اظهار کرد: عمده شعارهای آن زمان«استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» بودند.

وی تأکید کرد: جوانان باید زنده نگه داشتن و تحقق این شعارها را از مسئولین مطالبه کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر اینکه نباید مسئولان از این شعارهای اصیل انقلاب فاصله بگیرند، تصریح کرد: اگر این شعارها در جامعه تحقق یابد ایران در تمامی ابعاد گلستان می شود.

حجت الاسلام باقری بنابی افزود: متأسفانه هر قدر از این شعارهای اصلی انقلاب فاصله می گیریم، ارزش ها در جامعه کمرنگ تر می شوند.

وی از جوانان خواست برای اینکه نگذارند این شعارها در جامعه به بوته فراموشی سپرده شوند، آنها را از مسئولین مطالبه کنند و گرنه مسئولین فکر خواهند کرد همچنان این شعارها در جامعه تحقق می یابند.