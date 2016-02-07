طرح های جدید دانشگاه بناب در سایت جدید این دانشگاه کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یک شنبه در هفتمین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی طی مراسمی از بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه بناب پرده برداری شد.

همچنین طی مراسمی به همین مناسبت با حضور فرماندار، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، مسئولین دانشگاه و جمعی از مسئولین محلی دو پروژه عمرانی دانشگاه بناب شامل پروژه ساختمانی مسجد امام علی(ع) در یک هزار و ۸۰۰ مترمربع و نیز پروژه مجموعه ورزشی چند منظوره دانشگاه بناب با زیربنای دو هزار و ۲۰۰ مترمربع کلنگ زنی و عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

جهت اجرای این پروژه ها بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی دانشگاه بناب هزینه خواهد شد.

گفتنی است؛ پس از مراسم کلنگ زنی پروژه های عمرانی دانشگاه بناب، مسئولین شهرستان از عملیات اجرایی پروژه کتابخانه مرکزی و همچنین پروژه ساختمان کلاسهای این دانشگاه که با ۶۵ میلیارد ریال اعتبار در حال ساخت هستند، بازدید کردند.