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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۲۸

هفته بیست و پنجم لیگ برتر انگلیس؛

تساوی چلسی برابر منچستر یونایتد/ نجات آبی‌های لندن در دقیقه ۹۰

تساوی چلسی برابر منچستر یونایتد/ نجات آبی‌های لندن در دقیقه ۹۰

دیدار حساس تیم های فوتبال چلسی و منچستر یونایتد در هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر انگلیس با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال چلسی و منچستر یونایتد یکشنبه شب در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه استمفورد بریج شهر لندن به مصاف هم رفتند که پایان این بازی مهیج دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند.

نیمه اول این بازی مهیج با وجود حملات هر دو تیم با تساوی بدون گل خاتمه یافت. در نیمه دوم جسی لینگارد گل منچستر یونایتد را در دقیقه ۶۱ وارد دروازه چلسی کرد. بعد از این گل چلسی بر خط دفاع حریف فشار زیادی وارد کرد اما دخیا در چند صحنه با واکنش های عالی خود میزبان را ناکام گذاشت.

در حالی که دقیقه ۹۰ بازی فرا رسیده بود دیگو کاستا روی اشتباه مدافع حریف موفق شد دروازه یونایتد را باز کند و استمفورد بریج را غرق در شادی کند. بعد از این گل هم چلسی دو موقعیت عالی گلزنی داشت که دخیا بار دیگر با واکنش های خود مانع گلزنی حریف شد.

منچستر یونایتد با برد تک  امتیازی که کسب کرد ۴۱ امتیازی شد ولی از رده پنجم جدول تکان نخورد. تیم بحران زده چلسی هم با ۳۰ امتیاز در رده سیزدهم جدول باقی ماند.

کد مطلب 3044604

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