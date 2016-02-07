اعتراضات مردمی به بمباران شمال عراق توسط ترکیه در اربیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز،اعتراضات علیه ترکیه در اقلیم کردستان عراق به خشونت گرایید و موجب زخمی شدن سه افسر پلیس شد.



بنا بر این گزارش، صدها نفر از معترضین یکشنبه مقابل مجتمع سازمان ملل در اربیل عراق تجمع کردند و خواستار پایان دادن بمباران های هوایی ترکیه علیه گروه های مسلح کرد شدند.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که در جریان این اعتراضات سه افشر پلیس زخمی شدند.

بمباران مناطق شمالی عراق توسط ترکیه به بهانه مقابله با گروه پ ک ک اعتراضات دولت مرکزی عراق را نیز در پی داشته است.

روز گذشته نیروی هوایی ترکیه حملات گستررده ای را علیه مواضع گروه پ ک ک در شمال عراق آغاز کرده اند.

به گفته منابع نظامی ترکیه این عملیات از ۳ فوریه آغاز شده است و در آن هواپیماهای بدون سرنشین، هواپیماهای شناسایی آواکس، جنگنده های اف ۴ و اف ۱۶ شرکت داشتند.

بنا بر این گزارش در اولین روز این عملیات حدود ۴۰ جنگنده اقدام به بمباران ۱۰۰ موضع گروه پ ک ک در کوه های قندیل در شمال عراق کردند.

در دومین روز این عملیات نیز ۵۰ موضع گروه پ ک ک هدف حملات جنگنده های ترکیه قرار گرفتند. همچنین این منبع گفت در حملات روز ۴ فوریه مواضع پ ک ک در استان هاکاری ترکیه نیز هدف حمله قرار گرفتند.