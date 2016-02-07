ضرورت تقویت جبهه مقاومت در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعابدی شامگاه یک شنبه در جمع مدیران شهرستان اهر، اظهار داشت: اگر چنانچه خدای نکرده استکبار جهانی بر ملت ایران سلطه یابد که همانگونه ای بر سر مردم سوریه، عراق و یمن ستم کرده اند اگر چنین باشد تمامی مردم ایران را یا کشته و یا آواره دیگر کشورها خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه امروز وقتی که پشتیبانی از ولایت فقیه و دفاع از انقلاب و حفظ ارزش های انقلاب اسلامی مطرح می شود به معنی جلوگیری از نفوذ دشمنان به کشور و ممانعت از ایجاد تفرقه است، گفت: داعش با طراحی پرچم با نام پیامبر از تمامی نقاط دنیا دور هم جمع شدند و خود را مسلمان واقعی خطاب کردند و از همین گروهک برای نابودی جهان تشییع استفاده می کنند.

فرماندار شهرستان اهر ادامه داد: دلارهای آمریکا و همپیمانان آنها بخصوص اسرائیل و عربستان سعودی برای کشتار مسلمانان از هیچ هزینه ای و تلاشی دریغ نمی کنند و حتی همین سعودی ها که خود را خادمین حرمین می دانند امسال هزاران نفر از حجاج را به کام مرگ کشاندند.

عابدی بابیان اینکه سعودی ها در کشورهای اسلامی تفرقه ای جاد می کنند، گفت: استکبار جهانی در کشورهای سوریه و عراق جنایاتی انجام دادند که تا بشیریت وجود دارد این جنایت ها فراموش نمی شود و تا قرن ها گفته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ۱۵ میلیون نفر از مسلمانان جهان آواره شده اند و هر روز بر اثر جنایت های دشمنان اسلام صدها نفر در دریای مدیترانه کشته می شوند، اظهار کرد: تمامی جنایت هایی که در کشورهای همسایه بویژه اسلامی صورت می گیرد هدف اصلی نفوذ به ایران است.

فرماندار شهرستان اهر با تاکید بر اینکه موشک های جمهوری اسلامی به طرف کسانی که قصد تجاوز دارند هدف گذاری شده است، خاطرنشان کرد: اکنون از هر چیزی مهم تر برای کشورمان حفظ وحدت بوده و این وحدت ایران را به یک کشور قدرتمند تبدیل می کند که هیچ قدرتی نمی تواند به داخل خاک میهن اسلامی وارد شود.

عابدی بابیان اینکه در انتخابات هفتم اسفندماه هر کسی با جلب اکثریت رای مردم به خانه ملت راهی شود، مسئولان بی طرفی بوده و هیچگونه تفاوتی نخواهد داشت، گفت: مشارکت مردم در انتخابات حتی تا یک نفر مشخص بوده و اگر ۱۱۰ هزار نفر واجد شرایط رای در حوزه انتخابیه اهر و هریس باشد همین آرای مردم برای تحکیم نظام امری حیاطی دارد.

وی تصریح کرد: هریک رای در انتخابات برابر یک سرباز است و مشارکت میلیونی مردم در انتخابات اسفندماه به معنی حمایت میلیون ها نفر از ملت ایران، از نظام و انقلاب حمایت می کنند و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بسیار مهم است.

فرماندار شهرستان اهر با اشاره به اینکه تمامی گروه ها و جناح ها برای حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی تلاش کنند، بیان داشت: اکنون دشمنان چشم طمع به انتخابات دوخته اند تا به هر نحوی در این انتخابات هدف پلید خود را عملی کنند.