اعضای شورای رشت از پاسخ شهردار درباره سوالات مطروحه قانع نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، برای دومین بار طی هفت روز گذشته، اکثریت اعضای شورای اسلامی رشت نسبت به پاسخ شهردار این شهر به سوالات اعضا رای «قانع نشدم» دادند تا بدین ترتیب ظرف ۱۰ روز آینده پاسخ های شهردار به صورت مکتوب به شورا ارسال و نسبت به اقناع یا عدم اقناع نسبت به آن از سوی اعضا تصمیم گیری شود.

در جلسه هفته گذشته نیز اعضا نسبت به پاسخ های شهردار درباره سوالاتی که در مرداد ماه امسال مطرح شده بود رای گیری کرده و اعلام کردند که قانع نشده اند.

پاسخگویی به سوالات اعضا

در صد و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی رشت که عصر یکشنبه برگزار شد، شهردار رشت برای پاسخگویی به ۱۷ سوال اعضا که اخیرا به وی اعلام شده بود، در صحن شورا حاضر شد و به تک تک سوالات پاسخ داد.

در این جلسه که نزدیک به چهار ساعت به طول انجامید، یکی از مهمترین موضوعاتی که مطرح شد، موضوع جابجایی های مکرر در بدنه شهرداری بود که تا قبل از این نیز بارها در جلسات متعدد شورای شهر از سوی اعضا مطرح شده بود.

محمدعلی ثابت قدم در پاسخ به این سوال با بیان اینکه تخصص و تبحر از مهمترین شاخصه های جابجایی کارکنان بوده است گفت: تمامی جابجایی ها در بدنه شهرداری با اولویت دادن به تمرکز زدایی از شهرداری مرکز و در راستای تخصص و دانش افراد بوده است.

شهردار رشت افزود: اگرچه در برخی موارد نیز تجربه نیروها بر ویژگی تخصص ترجیح داده شده است اما، تمامی جابجایی ها برای ایجاد چابکی در مناطق پنج گانه شهرداری صورت گرفته است.

به گفته وی هم اکنون سن مدیریتی در شهرداری رشت به ۱۰ سال رسیده است.

روند مثبت ایجاد پیاده راه

موضوع دیگری که در فهرست سوالات اعضا مطرح شد و ثابت قدم درباره آن توضیحاتی ارائه کرد، پیشرفت پروژه پیاده راه سازی بود. این پروژه که از ابتدای آغاز آن با موافقان و مخالفان متعددی روبه رو بوده است هم اکنون در دست اجرا است. اعضای شورا با تاکید بر اینکه زمان دقیق بهره برداری از پروژه باید اعلام شود، خواستار ارائه گزارشی از نحوه پیشرفت آن در شهر شدند.

شهردار رشت در پاسخ به این سوال با بیان اینکه روند اجرای پروژه مثبت است، اظهار کرد: طبق تعهداتی که از ابتدای آغاز عملیات عمرانی پروژه فوق به شهروندان و شورا داده شده، در دهه دوم اسفند ماه پیاده راه بافت مرکزی رشت افتتاح می شود.

موضوع بعدی که علاوه بر قرار گرفتن در فهرست سوالات اعضا از شهردار، مجددا در جلسه صد و بیست و نهم مطرح و مورد تاکید اعضا قرار گرفت، نحوه تامین اتوبوس های ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه خط ویژه بی.آر. تی بود که شهردار در پاسخ به این سوال گفت: خط ویژه در اسفند ماه به بهره برداری می رسد و علاوه بر آن با مطرح و تایید شدن سند بازآفرینی شهر رشت در وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدریت و برنامه ریزی، دو تا سه لاین دیگر ایجاد خط ویژه به همراه قطار شهری در طرح جامع ترافیک شهر نهایی شده و شاهد تحولی در این حوزه در آینده در شهر خواهیم بود.

ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهر رود

ثابت قدم به سوال دیگر اعضا درباره پروژه لندفیل سراوان و اقدامات شهرداری برای ساماندهی وضعیت آن توضیح داد: طی یک سال آینده بهسازی لندفیل سراوان به اتمام می رسد و برای احداث تصفیه خانه شیرابه ها نیز مطالعات نهایی در حال انجام است.

به گفته وی با تکمیل بهسازی سراوان و احداث تصفیه خانه، ۳۰ درصد آلایندگی دو رودخانه زرجوب و گوهررود شهر رشت رفع خواهد شد.

شهردار رشت همچنین از آزادسازی ۷۰۰ پلاک مستقر در حریم دو رودخانه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با شناسایی یک هزار و ۲۲۰ پلاک بنای ساخته شده در حاشیه رودخانه های زرجوب و گوهررود و تالاب عینک، تلاش خواهیم کرد که مراحل قانونی آزاد سازی آن ها را طی کنیم تا بتوانیم برای ساماندهی رودخانه ها گامی اساسی برداریم.

در ادامه جلسه صد و بیست و نهم شورا، ثابت قدم به رایزنی با چند سرمایه گذار برای سرمایه گذاری بر روی شهربازی رشت اشاره و بیان کرد: در صورت توافق با سرمایه گذاران فوق از شهر مشهد می توانیم شهربازی را مجددا راه اندازی کنیم.

یکی دیگر از سوالاتی که در جلسه فوق از سوی شهردار پاسخ داده شد، نسبت به برگزاری جشن های روز رشت بود که حواشی متعددی را برای شهر رقم زد. شهردار در پاسخ به سوال اعضای شورا به این حواشی گفت: اگرچه نتیجه جشن های روز رشت تزریق شادی و نشاط در بین شهروندان بوده اما نمی توان منکر شد که نظارت در حین انجام برنامه ها کار سختی است.

وی افزود: با اینکه مجوزهای لازم برای اجرای نمایش های آئینی و بومی از نهادهای مربوطه گرفته شده بود اما به دنبال ایجاد حواشی شهرداری درصدد دریافت مستندات از ارگان های مختلف نسبت به این حواشی بوده که تاکنون پاسخ مشخصی به شهرداری در این باره داده نشده است.

شهردار تصریح کرد: با اینهمه تجربه امسال برگزاری روز رشت می تواند برای سال های آینده مفید باشد تا با مشکلات کمتری این روز در رشت برای شهروندان جشن گرفته شود.

در پایان توضیحات شهردار، هر کدام از اعضا سوالات و توضیحات شفاف تری نسبت به برخی سوالات را از شهردار خواستند که طبق قانون شهردار تا ۱۰ روز آینده زمان دارد به صورت مکتوب نسبت به آن ها پاسخ دهد.

با اینهمه اعضا نسبت به پاسخ های شهردار به ۱۷ سوالی که از وی پرسیده شده بود، اعلام رای کرده و هشت تن از اعضا «قانع نشدم» را بر روی برگه های رای نوشتند.

بدهی میلیارد تومانی شهرداری

علاوه بر حضور شهردار رشت در این جلسه، عضو شورا در نطق پیش از دستور خود به بدهی ۵۷ میلیارد تومانی شهرداری بر اساس گزارش اداره کل امور دارائی ها اشاره و بیان کرد: این رقم بدهی می تواند منجر به توقیف اموال شهرداری شود به طوری که اداره کل دارائی ها چنین درخواستی را مطرح کرده است.

محمود باقری خطیبانی افزود: انباشته شدن بدهی های شهرداری سبب می شود که کارنامه شورای چهارم نیز تضعیف شود و شهرداری باید نسبت به این بدهی چاره اندیشی کند.

عضو دیگر شورا نیز به اجرای ۵۰ پروژه عمرانی در سطح شهر اشاره و اظهار کرد: اجرای تمامی پروژه ها نیازمند انسجام و همکاری بیشتر شورا و شهرداری است.

رضا موسوی روزان تصریح کرد: همکاری هر چه بیشتر شهرداری و شورا سبب رشد و تامین منفعت و حقوق شهروندان خواهد شد.

علاوه بر این، یکی از لوایح ارسالی از شهرداری محل بحث و نظر اعضای شورا شد. درخواست دو فوریتی شهرداری مبنی بر ترک تشریفات بیمه تکمیلی کارکنان اعتراض اکثر اعضای شورا را برانگیخت.

این لایحه که در مرداد ماه امسال از سوی شورا با تاکید بر اجرای مناقصه برای انتخاب شرکت بیمه معتبر تصویب شده بودّ با گذشت شش ماه از اجرایی نشدن مجددا از سوی شهرداری به شورا ارسال شده که در آن شهرداری خواستار ترک تشریفات و واگذاری کلیه امور بیمه ای کارکنان به یک شرکت بیمه است.

عضو شورا در مخالفت با این لایحه گفت: با وجود اینکه مصوبه شورا در این خصوص در تابستان به شهرداری ارسال شده است لذا شهرداری بدون توجه به مصوبه شورا خواسته خود را مجددا تکرار کرده است.

عباس صابر افزود: شهرداری باید نسبت به بی توجهی به مصوبه شورا پاسخگو باشد و دلایل خود برای تکرار درخواست ترک تشریفات را به شورا اعلام کند.

عضو دیگر شورا نیز در این باره با ابراز نارضایتی از عملکرد شهرداری در خصوص مصوبه شورا گفت: شهرداری باید نسبت به بی توجهی به مصوبه شورا مبنی بر برگزاری مناقصه برای تعیین شرکت بیه معتبر پاسخ دهد.

امیرحسین علوی تصریح کرد: همچنین باید از اصرار شهرداری برای واگذاری خدمات بیمه ای خود به شرکت مزبوری که مجددا نام آن در لایحه ذکر شده توضیحات شفاف به شورا ارائه شود.

وی خواستار تذکر به شهرداری در این باره شد و تاکید کرد شخصا نسبت به پاسخ به این تذکر پیگیری خواهد کرد.