دانش آموزان مناطق محروم از توانمندی بالایی برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی عصر یکشنبه با حضور در مدرسه منطقه محروم «تخت چان» شهرستان پلدختر با تبریک دهه فجر اظهار داشت: خدا را شاکریم که امروز این توفیق را به ما عنایت کرد در مدرسه شما و در جشن شما شرکت کنیم و از نزدیک حال و هوای درس خواندن شما را ببینیم.

وی با اشاره به حضور مسئولان در این منطقه محروم بیان داشت: این حضور، خدمت به مردم و ... نشانه اهمیت مسئولان به مناطق محروم است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه خدای متعال استعداد والایی در درون جان شما دانش آموزان قرار داده است گفت: امید کشور به شما عزیزان است و تا کنون هم اگر شخصیت هایی در طول تاریخ منشا آثار و خدمات بوده اند برخاسته از مناطق محروم بوده اند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه امروز دانشمندان بزرگ جهان و اسلامی همه برخاسته از مناطق محروم بوده اند تصریح کرد: آنها با سختی و رنج درس خوانده اند و به مقامات بالا رسیده اند.

وی با تاکید بر اینکه شما دانش آموزان نیز مطمئن باشید به دنبال هر سختی راحتی وجود دارد گفت: آنچه مهم است این بوده که شما دانش آموزان با علم آموزی، درس خواندن، تلاش و کوشش راه موفقیت را یکی پس از دیگری طی می کنید.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد خطاب به دانش آموزان گفت: با جهاد علمی و تلاش علمی می توانید منشا آثار و برکات باشید.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه هر کس تلاش کند موفق می شود گفت: مطمئن باشید استعدادی که خداوند در درون شما دانش آموزان مناطق محروم قرار داده با استعداد دانش آموزان شهرهای بزرگ فرقی نمی کند بلکه شما از توانمندی بیشتری برخوردار هستید.

وی با بیان اینکه کشور ما امروز نیازمند به افراد پرتلاش، تحصیلکرد و درس خوانده است گفت: راه خدمت کردن به مردم نیز در درس خواندن است و اگر میخواهید کمک کار خوبی برای پدران و مادرانتان باشید باید درس بخوانید و زحمت بکشید.

نماینده ولی فقیه دراستان لرستان و امام جمعه خرم آباد مقام معظم رهبری شما دانش آموزان را دوست دارد و امیدش به جوانان و نوجوانان است گفت: به طور حتم برخی مشکلات دانش آموزان این منطقه را پیگیری خواهیم کرد.

آیت الله میرعمادی بیان داشت:به مناسبت دهه فجر برای شما دانش آموزان این مدرسه هدیه ای در نظر گرفته شده که به زودی تقدیم شما خواهد شد.

وی تاکید کرد: آینده کشور از آن شما است و شما باید با دینداری، تلاش، کوشش و ... برای آینده کشور سربلند باشید.