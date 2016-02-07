  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۴۳

با حضور استاندار بوشهر

۴۳ پروژه عمرانی در شهرستان عسلویه به بهره‌برداری رسید

۴۳ پروژه عمرانی در شهرستان عسلویه به بهره‌برداری رسید

بوشهر - در آئینی با حضور استاندار بوشهر، ۴۳ پروژه عمرانی در شهرستان عسلویه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر یکشنبه در آئین افتتاح پروژه‌های عمرانی شهرستان عسلویه اظهار داشت: امروز ۴۳ پروژه عمرانی با اعتبار ۳۱ میلیارد تومان در این شهرستان به بهره‌برداری رسیده است.

مصطفی سالاری ادامه داد: دیدارهایی را با مردم و مسئولان عسلویه و همچنین شهرها و روستاهای این شهرستان داشتیم و تلاش می‌کنیم که بر اساس خواسته‌های مردم برای رفع مشکلات تلاش کنیم.

وی اشتغال جوانان بومی را به عنوان یک اولویت بسیار مهم بیان کرد و افزود: برای مباحث زیست‌محیطی نیز اقداماتی صورت گرفته است و باید کارهای جدی‌تری صورت گیرد.

استاندار بوشهر بیان کرد: مردم شهرستان عسلویه میزبان صنایع بزرگی هستند و باید در کنار این صنایع عظیم به آموزش فرزندان و کمک به آموزش مردم در این منطقه توجه جدی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: توسعه برنامه‌های آموزشی مقدم بر مسائل عمرانی است و باید فضای علمی در این منطقه توسعه یافته و مردم این موضوع را شروع کنند و مسئولان نیز حمایت لازم را خواهنند داشت.

سالاری با اشاره به رفع مشکلات آب شرب در شهرستان عسلویه، تصریح کرد: از همه ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات و تامین نیازهای مردم در شهرستان عسلویه استفاده خواهیم کرد.

کد مطلب 3044620

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها