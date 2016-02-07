به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر یکشنبه در آئین افتتاح پروژه‌های عمرانی شهرستان عسلویه اظهار داشت: امروز ۴۳ پروژه عمرانی با اعتبار ۳۱ میلیارد تومان در این شهرستان به بهره‌برداری رسیده است.

مصطفی سالاری ادامه داد: دیدارهایی را با مردم و مسئولان عسلویه و همچنین شهرها و روستاهای این شهرستان داشتیم و تلاش می‌کنیم که بر اساس خواسته‌های مردم برای رفع مشکلات تلاش کنیم.

وی اشتغال جوانان بومی را به عنوان یک اولویت بسیار مهم بیان کرد و افزود: برای مباحث زیست‌محیطی نیز اقداماتی صورت گرفته است و باید کارهای جدی‌تری صورت گیرد.

استاندار بوشهر بیان کرد: مردم شهرستان عسلویه میزبان صنایع بزرگی هستند و باید در کنار این صنایع عظیم به آموزش فرزندان و کمک به آموزش مردم در این منطقه توجه جدی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: توسعه برنامه‌های آموزشی مقدم بر مسائل عمرانی است و باید فضای علمی در این منطقه توسعه یافته و مردم این موضوع را شروع کنند و مسئولان نیز حمایت لازم را خواهنند داشت.

سالاری با اشاره به رفع مشکلات آب شرب در شهرستان عسلویه، تصریح کرد: از همه ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات و تامین نیازهای مردم در شهرستان عسلویه استفاده خواهیم کرد.