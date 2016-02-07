قرارداد ۱۵ ساله پزشکان برای حضور در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عابد فتاحی با بیان اینکه تاکنون درکمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهادات زیادی برای ماندگاری پزشکان درمناطق محروم مطرح شده است، افزود: از پیشنهادات مطرح شده که با موافقت وزیر بهداشت نیز روبرو شد آن بود که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد پزشکانی که به دلایل مختلف تمایلی به حضور در برخی مناطق محروم ندارند می‌توانند با ضمانت ۱۵ ساله در این مناطق خدمت کرده و با شرایط آسان‌تری وارد رشته‌های تخصصی پزشکی شوند.

وی ادامه داد: در این شرایط هم ظرفیتی اضافه در کنکور برای دانشجویانی که در مناطق محروم خدمت می کنند در نظر گرفته می‌شود و هم زمینه ادامه تحصیل آنها در دوره‌های تخصصی آسان‌تر صورت می‌گیرد.

فتاحی تصریح کرد: همچنین در این پیشنهاد مطرح شده تا دانشجویان بتوانند تخصص خود را در همان مناطق محروم بگذرانند که بعد از طرح تمامی پیشنهادات، پیشنهاد مذکور تنها موضوعی بود که به تایید و موافقت نمایندگان کمیسیون بهداشت و وزیر بهداشت رسید.

وی یادآور شد: با توجه به این پیشنهاد احتمال دارد که درنظرگرفتن سهمیه مناطق محروم با قرارداد ۱۵ ساله پزشکان از سوی وزارت بهداشت برای کنکور سال آینده لحاظ شود.

فتاحی به مشکلات موجود برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه درآمد پزشکان عمومی بسیار ناچیز است، زمانی که این افراد طرح‌های خود را در مناطق محروم می‌گذرانند تصمیم به اخذ تخصص گرفته و بعد از اتمام تخصص خود تمایلی به خدمت در مناطق محروم ندارند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: نبود شرایط مناسب اولیه نیز به بی رغبتی پزشکان برای ماندگاری در مناطق محروم دامن زده که امید است با اجرایی شدن این پیشنهاد گام مناسبی در زمینه حضور پزشکان در این مناطق برداشته شود.