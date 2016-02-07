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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۵۸

امام جمعه عسلویه:

مشکلات آلودگی هوا و اشتغال در عسلویه رفع شود

مشکلات آلودگی هوا و اشتغال در عسلویه رفع شود

بوشهر - امام جمعه عسلویه گفت: مسئولان باید تلاش ویژه‌ای داشته باشند تا مشکلات آلودگی هوا و اشتغال در عسلویه رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد عصر یکشنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: به برکت انقلاب اسلامی ایران شاهد اقدامات بسیار خوب و خدمات ارزنده‌ای در سطح استان بوشهر هستیم.

وی با تقدیر از تلاش‌های استاندار بوشهر و فرماندار عسلویه برای توسعه این شهرستان، اضافه کرد: همه مسئولان باید در خدمات‌رسانی خود صادقانه و مسئولانه عمل کنند و بهترین مردم کسی است که سود او بیشتر به مردم برسد.

امام جمعه عسلویه با تاکید بر اینکه حضور مسئولان در عسلویه باید بیشتر از دیگر شهرستان‌ها باشد، بیان کرد: از استاندار بوشهر می‌خواهیم که سفری ویژه برای حضور در بین مردم عسلویه و شنیدن حرف‌های مردم داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: اگر منصفانه نگاه کنیم، خدمات ارزنده‌ای به مردم شهرستان عسلویه ارائه شده است ولی هنوز هم مشکلات عدیده‌ای در سطح شهرستان وجود دارد که نیازمند تلاش مسئولان است.

هاشمی‌نژاد خواستار تلاش ویژه برای رفع مشکلات اشتغال شهرستان عسلویه شد و گفت: با حضور نادری در فرمانداری عسلویه اقدامات اساسی صورت گرفته است ولی هنوز به نقطه ایده‌آل در زمینه اشتغال در این شهرستان نرسیده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه مردم شهرستان عسلویه با مشکلاتی همچون آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنند، ادامه داد: مردم و به‌ویژه خردسالان با بیماری‌هایی روبرو شده‌اند که باید برای رفع آلودگی‌ها تلاش بیشتری شود.

کد مطلب 3044624

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