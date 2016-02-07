سجادی از اردوی پولاد مردان بزرگسال و جوان بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ نصرالله سجادی عصر امروز یکشنبه به کمپ تیم های ملی آمد و از نزدیک شاهد تمرینات تیم ملی بزرگسالان و جوانان بود.

سجادی پس از رویت تمرینات تیم ملی بزرگسالان که خود را برای حضور دربازی های المپیک ریو آماده می کنند دقایقی را در کنار علی مرادی، رئیس فدراسیون، محمد نصیری، مشاور عالی رئیس فدراسیون، حسین مقامی دبیر این مجموعه و تنی چند از مسئولان این رشته برای وزنه برداران ملی پوش کشورمان صحبت کرد.

معاون وزیر ورزش و جوانان پس ازدیدن تمرینات وزنه برداران بزرگسال با ابراز خرسندی ازشرایط موجودی که در وزنه برداری حکمفرماست تاکید کرد: بسیار خرسندیم که تمرینات با نظم بسیار خوبی برگزار می شود. حقیقتا این را می بینم که وضعیت این رشته نسبت به قبل روز به روز درحال بهترشدن است و شما عزیزان بدون حاشیه و آرام خود را برای موفقیت در المپیک ریو آماده می کنید. من مطمئن هستم با روندی که درپیش گرفتید ازالمپیک سربلند و دست پر خارج می شوید.

سجادی افزود: رئیس فدراسیون خودش از قهرمانان بنام این رشته بوده و یکی از مدیران موفق در عرصه داخلی وبین المللی به شمار می رود. همچنین حضور بزرگانی همچون محمد نصیری به عنوان افتخار ورزش و وزنه برداری ایران و نیز حسین توکلی قهرمان بازی های المپیک ۲۰۰۰ سیدنی به عنوان لیدرهای فنی و کاربلد دربدنه فنی تیم المپیکی وزنه برداری ، فکر می کنم برای هیچ رشته ای جز کشتی که آنها هم ستاره های بزرگی در کادرفنی و کنارخود دارند میسر نباشد.

معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: این یعنی یک امتیاز بسیار ویژه برای وزنه برداری و قهرمانان ملی پوش این رشته که بازی های المپیک را پیش رو دارند. بنابراین دوست دارم شما از این تجربیات گرانبها به نحو مطلوب استفاده کنید و این را بدانید که ما به عنوان مسئول و خادم ورزش کشور از هرحمایتی که بتواند شما را در راه رسیدن به المپیک و کسب بهترین نتیجه در این میدان بزرگ یاری کند کوتاهی نخواهیم کرد و همراه و همگام با فدراسیون حامی شما قهرمانان خواهیم بود.

در این نشست علی مرادی، حسین توکلی و کیانوش رستمی به نمایندگی از جانب ملی پوشان وخانواده وزنه برداری از توجه محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان و نیز نصرالله سجادی، معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش تشکر به عمل آورده و قدردانی کردند.

معاون قهرمانی و حرفه ای وزیر ورزش و جوانان پس از بازدید از اردوی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان به همراه رئیس فدراسیون وزنه برداری سری هم به اردوی جوانان زد و ضمن بازدید از تمرینات ملی پوشان جوان کشورمان پای صحبت های فنی سجاد انوشیروانی سرمربی تیم جوانان نشست و دقایقی نیز در خصوص وضعیت تمرینی و مسابقات مهمی که وزنه برداران جوان پیش رو دارند به بحث و گفت و گو پرداختند.