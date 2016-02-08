  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۲۹

معاون مجمع خیرین کشور:

مناطق کمتر توسعه یافته کانون توجه مجمع خیرین کشور است

مناطق کمتر توسعه یافته کانون توجه مجمع خیرین کشور است

بوشهر - معاون هماهنگی امور استان‌های مجمع خیرین کشور گفت: هدف ما در مجمع خیرین کشور مناطق کمتر توسعه یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، اسماعیل غنیان در حاشیه مراسم کلنگ زنی پروژه‌های بهداشتی، درمانی خیر ساز بوشهر، گفت: اجرای سه پروژه‌خیر ساز در استان بوشهر مرهون رایزنی‌های یک سال گذشته با متولیان حوزه سلامت و افراد مخلص و عاشق انجام کار خیر است.

وی اضافه کرد: آنچه در این مدت از دوستان بوشهری دیدم، انرژی مضاعف و بالایی است که نوید بخش انجام کار مثبت در این منطقه است.

معاون هماهنگی امور استان‌های مجمع خیرین کشور تصریح کرد: بر اساس گزارش نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر، استان بوشهر با کمبود ۹۰۰ تخت بیمارستانی مواجهه است که باتوجه و مقایسه تعداد میانگین کشوری شاهد کمبود زیادی هستیم و وظیفه ما این است که خیرین را به این بخش هدایت کنیم.

کد مطلب 3044638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها