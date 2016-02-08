مناطق کمتر توسعه یافته کانون توجه مجمع خیرین کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، اسماعیل غنیان در حاشیه مراسم کلنگ زنی پروژه‌های بهداشتی، درمانی خیر ساز بوشهر، گفت: اجرای سه پروژه‌خیر ساز در استان بوشهر مرهون رایزنی‌های یک سال گذشته با متولیان حوزه سلامت و افراد مخلص و عاشق انجام کار خیر است.

وی اضافه کرد: آنچه در این مدت از دوستان بوشهری دیدم، انرژی مضاعف و بالایی است که نوید بخش انجام کار مثبت در این منطقه است.

معاون هماهنگی امور استان‌های مجمع خیرین کشور تصریح کرد: بر اساس گزارش نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر، استان بوشهر با کمبود ۹۰۰ تخت بیمارستانی مواجهه است که باتوجه و مقایسه تعداد میانگین کشوری شاهد کمبود زیادی هستیم و وظیفه ما این است که خیرین را به این بخش هدایت کنیم.