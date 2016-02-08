عسل طبیعی دوای درد حمله قلبی

به گزارش خبرنگار مهر، عسل از قدیم الایام و از ۸۰۰۰ سال قبل توسط یونانیان باستان، رومی ها، چینی ها، مصری ها و آشوری ها برای طیف وسیعی از مشکلات، از جمله درمان زخم ها تا درمان بیماری های روده استفاده می شده است.

در حالی که این حقیقت به اثبات رسیده است که عسل بی نهایت برای سلامت پوست و مو مفید است، محققان دریافته اند که مصرف منظم عسل طبیعی با کاهش خطر بروز بیماری های قلبی-عروقی مرتبط است. محققان این فایده عسل را ناشی از وجود آنتی اکسیدان های موجود در عسل نظیر ویتامین C، مونوفنولیک ها، فلاونوئیدها و پلی فنولیک ها عنوان می کنند.

در مطالعه انجام شده توسط محققان ایرانی در سال ۲۰۰۸ که در مجله جهانی «ساینتیفیک ورلد» به چاپ رسید، به ۳۷ فرد چاق یا دارای اضافه وزن به مدت ۳۰ روز ۷۰ گرم عسل طبیعی داده شد. وزن بدن آنها، شاخص توده بدنی، وزن چربی بدن، و کلسترول کل آنها قبل و بعد از مطالعه اندازه گیری شد.

نتایج نشان داد عسل موجب کاهش ملایم وزن بدن (۱.۳ درصد) و چربی بدن (۱.۱ درصد) شد در حالیکه کلسترول تا ۳ درصد کاهش یافت. طبق این مطالعه این نتیجه گیری حاصل شد که مصرف عسل طبیعی موجب کاهش فاکتورهای پرخطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی می شود.

در مطالعه ایی دیگر محققان مصری دریافتند عسل خام موجب کاهش فشار خون وریدی می شود که نتیجه آن کاهش انباشتگی خون در دهلیز راست قلب خواهد بود.

جمع بندی این مطالعات نشان می دهد که مصرف ۷۰ گرم عسل طبیعی هر روز صبح به همراه یک لیوان آب گرم فواید متعددی برای سلامت خواهد داشت. در ضمن توصیه می شود از مصرف عسل های بسته بندی پرهیز نموده و به جای آن عسل های طبیعی و محلی را خریداری نمایید.