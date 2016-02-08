به گزارش خبرنگار مهر، علی مراد خانی شامگاه یکشنبه در آئین اختتامیه جشنواره آوای امید در زنجان، افزود: شور و شوق فرهنگ و هنر در استان بسیار قابل تحسین است.

وی اظهار کرد: فعالیت‌هایی که توسط هنرمندان زنجانی به نمایش گذاشته شد در راستای وجود نیروی انسانی توانمند است که باید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از این نیروی انسانی که سرمایه‌های بزرگی هستند برای اعتلای هنر استفاده کند.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: استان زنجان با داشتن شخصیت‌ها و هنرمندانی فرهیخته چون شیخ شهاب‌الدین سهروردی که از فرهیختگان ادبی کشور هستند به خوبی استفاده کند.

مرادخانی تأکید کرد: خوشبختانه حوزه هنر طی چند سال اخیر به توفیقات خوبی دست پیداکرده و باید امروز برای آینده هم برنامه‌های راهبردی برای توسعه هنر در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: دولت تدبیر و امید درصدد افزایش برنامه‌ها و فعالیت‌های هنری است و در این راستا حضور بخش خصوصی می تواند این بخش را تقویت کند.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بابیان اینکه ورود بخش خصوصی به بخش هنر باید تقویت شود، افزود: فعالیت‌ها باید مردمی شود و در این میان بخش خصوصی بهترین موقعیت برای این امر است.

مرادخانی بابیان اینکه زنجان از استان‌های موفق است که خانه هنرمندان را راه‌اندازی کرده است، گفت: راه‌اندازی این خانه برای جوانان و هنرمندان بسیار عالی خواهد شد تا فعالیت‌های هنری خود را تقویت کنند.

وی بابیان اینکه در هر استان باید یک کار در سطح ملی تعریف شود، افزود: استان زنجان ظرفیت لازم برای فعالیت‌های هنری را دارد و می‌تواند طلایه‌دار فرهنگ و هنر باشد.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز کرد: به موسیقی باید نگاه دیگری داشت و موسیقی را از ابعادی نادرست که از آن یاد می‌شود، دور کرد.

مراد خانی با بیان اینکه مردم بخشی از زندگی خود را با موسیقی سپری می کنند، افزود: موسیقی هنر مقدسی است که اگر به آن توجه شود در معرفت افزایی جامعه بسیار مفید است.

وی گفت: هنرمندان زنجانی به‌ویژه در عرصه هنرهای تجسمی می‌توانند ورود کنند و آثار هنری خود را در سطح ملی و بین‌المللی به فروش برسانند.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: استان زنجان در زمینه هنر تئاتر نیز بسیار فعال است و ما می‌توانیم در برنامه‌ها سالانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف داشته باشیم.

وی ابراز کرد: مخاطبان، سرمایه‌های ارزشمندی هستند که فرهنگ و هنر کشور بر اساس آن می‌تواند حرکت کند و حرکت‌های خود را با انگیزه طی کند.

مراد خانی عنوان کرد: موسیقی زبان ملت‌ها است و آن چیزی که در جان‌مایه انسان وجود دارد، در قالب هنر موسیقی بیان می‌شود.