به گزارش خبرنگار مهر، امیر اسماعیلی در برنامه تیتر امشب، گفت: حضور نیروهای فرامنطقه ای را در کشورهای همسایه حس می کنیم.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا با بیان اینکه پدافند هوایی به ایمنی هواپیما دقت می کند، ادامه داد: پدافند هوایی هواپیماهایی را که قصد تقرب داشته باشند را مورد شناسایی قرار می دهد. هر پرنده ای که ۱۰ متر از زمین بلند شود را تحت کنترل داریم و تقاضا می کنیم هر اقدامی را حتما با پدافند هماهنگ کنند.

وی با بیان اینکه رصد در پدافند هوایی ۲۴ ساعته است ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ باید به ۵ هزار نقطه پدافندی برسیم.

امیر اسماعیلی تصریح کرد: برد راداری ما از ۱۰۰ تا ۳ هزار کیلومتر است. با رادار رزونانس می توانیم از ریز پرنده ها تا دیگر پرنده ها را شناسایی کنیم.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا افزود: اخطارها به پروازهای فرامنطقه ای بین ۴۰ تا ۷۰ مورد در روز می رسد.

وی با اشاره به دستگیری تفنگداران آمریکایی گفت: از همان لحظه‌ای که نیروی دریایی سپاه دو فروند قایق آمریکایی را در آب‌های ایران و در حوالی جزیره فارسی توقیف کرد، این موضوع به اطلاع شبکه یکپارچه پدافند هوایی رسید و ما بلافاصله سامانه‌های موشکی و راداری خود را عملیاتی کردیم.

امیر اسماعیلی گفت: بلافاصله پس‌ از این ماجرا، سه فروند هواپیمای اف۱۸، یک فروند هواپیمای کنترل‌کننده و یک فروند هواپیمای گشت دریایی آمریکا به پرواز درآمدند و وقتی به نزدیکی مرزهای ما رسیدند به آنها اخطار داده شد که حق نزدیک شدن ندارند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ادامه داد: آنها ابتدا با قلدری به این اخطار پاسخ ندادند، ولی وقتی دیدند سیستم‌های موشکی ما روشن و روی آنها قفل کرد، بلافاصله پاسخ دادند که البته آنها ۳۰ ثانیه فرصت نداشتند و بعد از این زمان قطعاً موشک‌ها شلیک می‌شد.

امیر اسماعیلی گفت: لیدر این هواپیماها بلافاصله با رادار ما تماس گرفت و اعلام کرد که ما برای نجات دو فروند قایق خودمان آمده‌ایم که البته این یک حرف غیرقابل قبول بود، چون اصولاً هواپیمای اف ۱۸ نمی‌تواند دو فروند قایق را در دریا نجات دهد و معلوم بود که آنها برای پوشش منطقه آمده‌اند.

وی اضافه کرد: هم از ایستگاه بندرعباس و هم بوشهر به آنها اخطار داده شد و سامانه‌های موشکی سپاه نیز وارد عمل شدند که در این زمان ما ۱۲ موشک آماده شلیک داشتیم و به جزیره فارسی هم اعلام «آتش آزاد» دادیم و گفتیم اگر شئ ناشناس در فضای این جزیره دیده شد، آن را هدف قرار دهید.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی افزود: هواپیماهای مسافربری را هم به مسیر دیگری هدایت کردیم تا مشکلی متوجه آنها نشود.

امیر اسماعیلی اضافه کرد: پس‌ از این اتفاقات لیدر هواپیماهای آمریکایی تماس گرفت و گفت: ما برای شما خطری نداریم، فقط از شما خواهش می‌کنیم که بگویید آیا نیروهای ما در سلامت هستند که به آنها پاسخ داده شد، شما از مرزهای ما دور شوید، حق نزدیکی ندارید و با نیروهای شما نیز طبق قوانین بین‌المللی برخورد خواهد شد.

وی افزود: ما از ساعت ۶ عصر تا ۲ صبح درگیر این عملیات بودیم تا اینکه آنها حدود ۶۰ مایل از مرزهای ما دور شدند، ولی همچنان به گشت‌زنی خود ادامه می‌دادند و سامانه‌های موشکی ما نیز تا صبح روشن بود.