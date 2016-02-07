پارلمان الجزایر اصلاح قانون اساسی این کشور را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، پارلمان الجزایر با اصلاحات قانون اساسی که از سوی «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور این کشور پیشنهاد شده بود موافقت کرد.

پارلمان الجزایز روز یکشنبه در جلسه خود اصلاحات قانون اساسی این کشور را با اکثریت آرا تصویب کرد. اصلاحات قانون اساسی الجزایر با ۴۹۹ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید. در همین راستا «عبدالعزیز بوتفلیقه» در پیامی که از سوی «عبدالقادر بن صالح» رئیس مجلس امت الجزایر قرائت گردید از تصویب اصلاحات قانون اساسی قدردانی کرد.

پارلمان الجزایز روز یکشنبه به منظور بررسی اصلاحات قانون اساسی این کشور که از سوی بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر پیشنهاد شده بود تشکیل جلسه داد. برخی از بندهای بسته اصلاحات قانون اساسی الجزایر بحث و جدل گسترده ای را به همراه داشته و با مخالفت قاطع جناح مخالف مواجه گردید.

از جمله اصلاحات قانون اساسی الجزایر می توان به محدود شدن دوره کاندیداتوری برای ریاست جمهوری اشاره نمود که بر اساس اصلاحات جدید، هر فرد می تواند فقط برای دو دوره ۵ ساله به این سمت انتخاب شود، ضمن اینکه امکان تجدیدنظر در این خصوص در اصلاحات آینده قانون اساسی امکان پذیر نیست.

از دیگر اصلاحات مذکور که جدال بسیاری را در پی داشت ممنوعیت تصدی مناصب سیاسی و عالیرتبه دولتی توسط افرادی است که از دو تابعیت برخوردارند. همچنین در قانون اساسی جدید زبان آمازیغی به عنوان زبان رسمی دوم این کشور در کنار زبان عربی به رسمیت شناخته شده است.

در همین حال احزاب سیاسی مخالف در الجزایر با مفاد اصلاحات قانون اساسی این کشور مخالفت کرده و آن را پاسخگوی مطالبات مردم الجزایر ندانستند.

«عبدالعزیز بوتفلیقه» رییس جمهوری این کشور هفته گذشته در بیانیه ای از پارلمان این کشور خواسته بود تا نشستی برای تصویب پیش نویس اصلاح قانون اساسی تشکیل دهد. این سومین اصلاحیه قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری بوتفلیقه و هشتمین اصلاحات از زمان استقلال الجزایر است.