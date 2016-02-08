انهدام یک پایگاه داعش در غرب الرمادی/هلاکت ده ها تروریست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، ستاد جنگ رسانه نیروهای عراقی روز یکشنبه از هلاکت ده ها نفر از تروریست های داعش در پی انهدام یک پایگاه این گروه تروریستی در غرب الرمادی در بمباران هوایی خبر داد.

این ستاد اعلام کرد که نیروی هوایی ارتش بر اساس اطلاعات نیروهای امنیتی یک پایگاه آموزشی عناصر تروریستی داعش را در شمال شرقی هیت واقع در غرب الرمادی بمباران کرد. در پی این بمباران پایگاه مذکور منهدم گردیده و ده ها تروریست به هلاکت رسیدند و سلاح ها و تجهیزات آنان نابود شد.

از سوی دیگر «سامی العارضی» فرمانده عملیات ویژه سوم نیروهای مبارزه با تروریسم اعلام کرد که نیروهای امنیتی از صبح شنبه ۱۲۵۰ غیرنظامی را از منطقه جویبه در شرق الرمادی تخلیه کرده اند. وی تصریح کرد که بیشتر این غیرنظامیان را زنان، کودکان و افراد سالخورده تشکیل می دهند و به منظور ارائه خدمات به مرکز الرمادی منتقل شده اند تا بعد از آن به یکی از اردوگاه های ویژه آوارگان در الحبانیه فرستاده شوند.

لازم به ذکر است که عملیات نظامی در استان الانبار عراق به منظور بیرون راندن عناصر تروریستی داعش و آزادی آندسته از مناطق این استان که هنوز تحت سیطره این گروه تروریستی است ادامه دارد.

در همین حال «محمود السورجی» مسئول رسانه ای نیروهای بسیج ملی عراق روز یکشنبه در خبر تاییدنشده ای از اعدام بیش از ۳۰۰ نفر در موصل توسط داعش خبر داده و اظهار داشت که تمام این افراد از نیروهای پلیس، ارتش و فعالان مدنی هستند.

السورجی گفت: گروه تروریستی داعش بیش از ۳۰۰ نفر را در شهر موصل با گلوله اعدام کرده است و تمام این افراد از عناصر پلیس، ارتش و فعالان جامعه مدنی هستند.

وی با بیان اینکه این اعدام ها نشان دهنده هراس داعش از خیزش مردمی علیه این گروه تروریستی در موصل است، تصریح کرد که داعش با وضعیت متشنجی در موصل مواجه است.

لازم به ذکر است که شهر موصل از ماه ژوئن ۲۰۱۴ تحت سیطره گروه تروریستی داعش درآمده و در نتیجه اقدام این گروه برای اعمال دیدگاه های تندروانه خود از بحران امنیتی و انسانی بسیاری رنج می برد.